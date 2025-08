Goldman Sachs habla con claridad sobre cómo está España: a más de uno le fastidiará las vacaciones

La entidad bancaria estadounidense Goldman Sachs ha publicado un análisis sobre las previsiones de crecimiento y la situación económica en España y a más de uno le fastidiará las vacaciones.

"Cómo España se convirtió en la economía de mayor crecimiento de Europa", ha señalado en el título del artículo. En la noticia, ha asegurado que los países del sur de Europa se han convertido en el motor económico de la eurozona desde el fin de la pandemia.

"España ha destacado por su sector de servicios de mayor valor añadido y presenta un impulso de crecimiento que se prevé que perdure durante varios años, según Goldman Sachs Research", ha detallado.

Los economistas de la entidad estadounidense han revisado "al alza sus previsiones para España". "Ahora, esperan que la economía crezca un 1,9 % en 2026 y un 1,7 % en 2027 (frente a las previsiones anteriores del 1,5 % y el 1,6 %, respectivamente)", ha explicado.

"Si bien la resiliencia del sector servicios se ha reconocido como un motor del crecimiento económico en el sur de Europa desde la pandemia, los analistas suelen vincularla únicamente a los servicios relacionados con el turismo", ha detallado.

Desde Goldman Sachs han destacado que "el repunte del turismo fue sin duda crucial al principio, pero la composición de la actividad de servicios en Europa se ha desplazado hacia subsectores con mayor valor añadido por empleado, como las finanzas, el sector inmobiliario, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los servicios profesionales". "Esta tendencia ha sido especialmente notable en España", ha añadido.

La entidad asegura que España sufrió "el mayor impacto en el crecimiento entre los estados miembros de la UE durante la pandemia, pero ha liderado la recuperación desde entonces". "La economía española también se está beneficiando de la inmigración. El país está acogiendo a más personas en relación con su población que Alemania, Francia o Italia, y la última afluencia se caracteriza por inmigrantes con mayores niveles de educación y cualificaciones laborales", ha razonado.

Los investigadores creen que España está menos expuesta al posible impacto negativo de los aranceles y, por si fuera poco, han señalado que la incertidumbre política no ha afectado al crecimiento. "Este año, el gobierno español no ha podido contar con una mayoría parlamentaria estable, pero esto no perjudica las perspectivas fiscales. El país presenta un nivel de impuestos y gasto estructuralmente inferior al de países como Italia y la media de la eurozona", ha expuesto.

"Nuestros economistas también prevén un aumento adicional del gasto en defensa de España y pronostican que el déficit fiscal ascenderá al 2,6 % del PIB tanto en 2026 como en 2027, lo que supondrá un nuevo impulso fiscal para la economía", ha zanjado.