Golpean su coche y la nota que le dejan es tan maravillosa que muchos no se lo creen: tienen razón

El usuario de TikTok @bob.el.pegote ha provocado cientos y cientos de reacciones al mostrar la supuesta nota que le dejó una conductora que golpeó sin querer su coche. La historia es tan surrealista que son muchos los que han señalado que no puede ser cierta. Y tienen razón: se trata de un anuncio.

En el vídeo, el usuario dice que le han dejado un post-it en el limpiaparabrisas diciendo: "Lo siento, te he rallado un poco el coche". Por la parte trasera añadía: "No te enfades, soy sólo una chica y te he dejado algo en el capó".

El usuario se va en ese momento al maletero, donde le han dejado un muñeco de peluche con una nota y un billete de 10 euros: "Para que lo repares". "¿Qué voy a hacer con 10 euros?", se pregunta esa persona.

El asunto ha provocado más de 2.800 comentarios y cientos de miles de 'me gusta'. Mucha gente comenta el vídeo como si fuese real, pero muchos otros se han dado cuenta de que se trata de un anuncio precisamente de los peluches como el que aparece en la publicación, llamado 'Bob El Pegote' y que se vende en su web de Mis Plushies por cerca de 15 euros.

"Creí que era una historia real. Hasta que vi su perfil con videos de hace años con el mismo peluche 😵💫", apunta una usuaria.