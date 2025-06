Gonzalo Bernardos revela, muy indignado, a qué partido no va a votar en las próximas elecciones

El economista Gonzalo Bernardos se ha mostrado muy enfadado en su perfil oficial de X (antes Twitter) en el que ha escrito varios tuits. En uno de ellos ha revelado a qué partido no va a votar en las próximas elecciones.

"Yo soy socialdemócrata y casi siempre he votado en consonancia con dicha ideología. La próxima vez no lo haré", ha expresado, indignado, al principio del tuit, que ha empezado a acumular miles de reproducciones (y subiendo).

"El PSOE se merece ir algún tiempo al rincón de pensar. En la democracia, cuando un partido decepciona, hay que darle la oportunidad a otro", ha rematado Bernardos. Los usuarios han reaccionado al instante y le han preguntado que, entonces, a quién va a votar en las próximas elecciones.

Ha respondido que todavía no lo sabe y es algo que ya se verá, pero que seguramente no sea al PSOE. Otra usuaria le ha insinuado si va a votar al Partido Popular y a Vox. Contundente, ha recordado que "esto no es una dictadura, sino la democracia y la alternancia en el poder es lo que sucede en las democracias".

Reacciones y reacciones han llegado y le han recordado que, "viendo la alternativa, está complicado" intentar seguir lo que pretende el propio Bernardos.

