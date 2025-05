Gonzalo Miró enmienda la plana a Ayuso tras sus últimas declaraciones con una rotundidad pocas veces vista

Gonzalo Miró se ha pronunciado tajante en Más Vale Tarde sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya dicho su pareja ha declarado ante el juez "en calidad de testigo" y que eso nada tiene que ver con su trabajo al frente de la región.

El novio de Ayuso ha asegurado este viernes en el Tribunal Supremo que el abogado que le representaba en la causa en la que se le investiga por delitos fiscales, Carlos Neira, redactó y envió sin su consentimiento el correo electrónico en el que se ofrecía a reconocer dichos delitos a cambio de un pacto con la Fiscalía.

"Nada tiene que ver con nosotros", ha dicho Ayuso y ha añadido que se sorprende de que "todos los poderes del Estado" estén pendientes de la inspección fiscal de un particular, en referencia a su pareja.

"Es que niego la mayor. Creo que no es un ciudadano particular. Es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de particular no tiene nada. Particular será el cámara que está aquí detrás", ha dicho tajante Gonzalo Miró.

Para el colaborador, "este hombre o este Alberto Quirón no es ningún particular". Ha añadido, además, varias cosas: "Si lo que le preocupa es la cantidad de negocios que ha dejado de hacer por estas declaraciones que no se preocupe que seguro que se lo van a arreglar para que lo gane por otro lado".

Miró ha puesto el foco en que no se hable de que "su mayor fuente de ingresos viene de una empresa beneficiada por las medidas de Ayuso en la Comunidad de Madrid" y Cristina Pardo ha apostillado que "se está investigando" y que su relación con el grupo Quirón "está en un juzgado".

Por último ha señalado que tiene "mucha curiosidad" por saber si le va a pasar algo a Miguel Ángel Rodríguez "por haber mentido delante del juez".