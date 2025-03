Gonzalo Miró habla en estos términos sobre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' y es claro acerca de Pablo Motos

El tertuliano Gonzalo Miró se ha expresado con claridad sobre la 'guerra' que mantienen esta temporada La Revuelta, en TVE, y El Hormiguero, en Antena 3, y ha destacado la importancia que El Gran Wyoming tiene también en esa franja horaria televisiva.

En una entrevista en El Español, Miró señala que, en su opinión, "es muy positivo que haya esa competencia en televisión". Una vez deja claro eso, asegura que también es "muy de Wyoming y El Intermedio".

"Me gusta decirlo porque ahora todo el mundo se debate entre uno y otro, como si El Intermedio no llevase ya 20 años en parrilla. Es una forma de ver la actualidad y la política que me divierte mucho", insiste.

Por lo demás, Miró destaca que es "importante que la televisión pública apueste por dar guerra, independientemente de que a uno le guste más uno u otro presentador, un programa u otro".

"De lo que se trata es de que la oferta sea variada y que no haya solo una cosa que ver. Así que en ese sentido, es inevitable tener que dar la enhorabuena a Televisión Española, aunque solo sea porque la apuesta le ha salido muy bien", señala.

"Además, Pablo Motos no deja de ser una persona que tiene mucho mérito en la televisión. Se inventó un programa que lleva 20 años en lo más alto. Eso ya no se lo va a quitar nadie", asegura.