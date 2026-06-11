Guillermo Fesser tiene muy claro cuál es el problema de Trump con la guerra de Irán tras los últimos ataques

El reconocido periodista Guillermo Fesser, uno de los integrantes del dúo cómico junto a Juan Luis Cano, Gomaespuma, y corresponsal en EEUU, ha hecho un análisis de los últimos movimientos de Donald Trump respecto a la guerra con Irán, que vive un momento muy tenso.

Tras debilitarse las negociaciones de paz y el alto el fuego, EEUU e Irán han intercambiado ataques durante esta madrugada. El primero ha atacado a Irán y este ha respondido contra bases estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait.

Ahora, Trump ha anunciado en su red social, Truth Social, que atacará a Irán esta noche "con mucha fuerza", alegando que la Armada, la Fuerza Aérea, el radar y demás sistemas de defensa iraníes "han desaparecido".

También ha amenazado con tomar la isla de Jarg y que asumirán el "control total" de los mercados de petróleo y gas "tal como lo hemos hecho con Venezuela". En este sentido, Fesser ha hecho un balance en La Sexta.

"Trump ha cometido el mismo error que hizo Lyndon Johnson en Vietnam o que hizo Bush en Irak, creerse que por tener el ejército más potente de la Tierra puede someter al país que te dé la gana y pensar que los éxitos diplomáticos se consiguen con amenazas en lugar de con acuerdos de cooperación", ha defendido.

Para el corresponsal, Trump lo que está intentando es "que se ajuste la realidad a la victoria que él ya ha cantado en 38 ocasiones, si hacemos caso al recuento de la CNN". Sin embargo, la realidad es "muy tozuda": "En esta guerra, según el día que tú le preguntes a Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores, o bien no es una guerra o bien ya ha terminado".

"Pues pasan estas cosas que no se ajustan a la narración oficial, por ejemplo, esa caída del helicóptero que fue derribado por unas fuerzas antiaéreas que supuestamente el ejército de EEUU había diezmado por completo", ha añadido.

Sin duda, el problema de Trump para Fesser es que "no entiende que ha perdido y las dos únicas fuentes de información que tiene son o los miembros del gobierno, completamente leales y pelotas, o los propagandistas de Fox News, y ninguno se atreve a decirle al verdad porque saben que Trump suele matar al mensajero".