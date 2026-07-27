Aitana y Plex, y Lola Índigo e IlloJuan, a besos en La Velada

Casi 8 millones de espectadores se conectaron el sábado por la noche a la plataforma Twitch para ver La Velada, que se celebró por segundo año consecutivo en La Cartuja de Sevilla. Esta era la sexta edición del evento de boxeo que organiza el streamers Ibai Llanos y en el que no pelean profesionales, sino creadores de contenido y alguna cara conocida.

Entre actuaciones musicales y explicaciones de los comentaristas, se celebraron diez combates aunque concentraron la mayor expectación los que enfretaron a Marta Díaz y Tatiana Kaër -ganó la primera-, a Roro y Samy Rivers -también ganó la primera-, y los que eran considerados los más importantes de la noche, Flex contra Fernanfloo e IlloJuan contra The Greft. Del primero salió victorioso el novio de Aitana y del segundo, The Greft.

Especialmente emotiva fue la celebración de la victoria de Plex. Cuando acabó el combate, se bajó del ring para compartir la victoria con su chica, que llegó a La Cartuja con él, de la mano. Entre abrazos, la pareja se dio un cariñoso beso que no deja lugar a dudas del buen momento que atraviesa su relación.

Aunquer el streamer malagueño no ganó, también quiso celebrar el gran combate que hizo junto a su novia, la cantante Lola Índigo, a la que dedicó unas bonitas palabras que hicieron llorar a la granadina: "A Mimi, te quiero un montón, gracias por acompañarme en este proceso". Después se fundieron en un tierno abrazo.

Las dos parejas, que siguen el mismo patrón, cantante de éxito-creador de contenido, han cumplido su primer año de amor —sus relaciones se confirmaron con meses de diferencia— y durante la participación en este evento han demostrado ambos que lo suyo no era una cosas pasajera, sino que avanzan con paso firme y estabilidad.

Y aunque todo el mundo esperaba que ellas dos fuesen unas de las artistas sorpresas que Ibai Llanos anunció cuando se confirmó el cartel de actuaciones —Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho Rk y La Pantera—, finalmente su presencia sollo tuvo un objetivo: apoyar a sus chicos en este importante momento para que el llevaban tiempo preparándose.