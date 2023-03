Guillermo Fesser no sale de su asombro al ver lo que ha ocurrido en un colegio de Estados Unidos

El periodista Guillermo Fesser ha mostrado su gran sorpresa con lo que ha ocurrido en un colegio de Tallahassee, Florida, con la directora del centro, tras lo que se ha mostrado en una de las clases.

"Mientras tanto en Tallahassee, Florida, la directora de un colegio es forzada a dimitir por el Consejo Escolar por permitir que el profesor de arte de 6.º grado (12 años) enseñe en clase “imágenes pornográficas” (La estatua de David de Miguel Ángel)", ha señalado.

El comunicador no ha dudado en tirar de ironía, recuperando el lema del expresidente norteamericano, Donald Trump. "Make America Great Again", ha asegurado, en un tuit que acumula más de 5.400 me gusta en poco más de 12 horas.

Según recoge EFE, el canal WFLA-TV informó que a Hope Carrasquilla, directora académica de la Tallahassee Classical School, un colegio "autónomo" (con plan de estudios propio), se le dio la posibilidad de dimitir o ser despedida y escogió la primera.

Carrasquilla, que según su perfil en las redes sociales lleva 20 años dedicada a la enseñanza en escuelas públicas, privadas y "autónomas", dijo a los medios que el motivo fue que en el programa de artes de sexto grado se muestran esculturas clásicas de personajes desnudos como el David.

Según su página web, "Tallahassee Classical School entrena las mentes y mejora los corazones de los jóvenes a través de una educación clásica rica en contenido en artes y ciencias liberales, con instrucción en los principios del carácter moral y la virtud cívica".