Hace el "experimento" de ir al trabajo sin maquillar y esto es lo que le dicen

Gran reflexión que ha hecho la modelo y usuaria de TikTok Miriam Cama (@miriam.cava) después del "experimento" que ha hecho durante tres días, que ha constado de ir al trabajo sin maquillar para comprobar la reacción de sus compañeros.

"Lo hago para que mi piel descanse y porque la semana pasada fui a trabajar un día sin maquillar y me hicieron comentarios sobre qué me pasaba, que tenia mala cara...", ha explicado en el vídeo, acumulando más de 37.400 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El primer día ya recibió comentarios de una compañera. "Qué cara más rara sin maquillar, parece que vas a infartar", le dijo, a pesar de que luego le aclaró que se trataba de una broma.

En el segundo no hubo comentarios, por lo que pensó que ya no habría más y sacó sus propias conclusiones. Sin embargo, decidió ir maquillada: "Nada más entrar por la puerta me han dicho que qué guapa estaba".

Ha hecho una reflexión sobre la diferencia de cuando se va maquillada y cuando no. "Yo porque hago mucha vida sin maquillar, no tengo complejos, pero me he dado cuenta de la seguridad que provoca el maquillaje, te sientes más segura, no piensas que te están mirando las imperfecciones, no te acomplejas, la gente no se da cuenta de eso, tenemos que querernos un poco más", ha manifestado, concluyendo que es una pena lo poco que se quiere la gente.