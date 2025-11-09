Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hace una foto al ticket que le han dado en la farmacia tras comprar sus medicamentos: para que alguno tome nota
Hace una foto al ticket que le han dado en la farmacia tras comprar sus medicamentos: para que alguno tome nota

Supera los 12.000 'me gusta'.

Sergio Coto
El tuit de @colorines0
El tuit de @colorines0X

Muchas suelen ser las personas que muestran su enfado y malestar porque cuando revisan su nómina y ven lo que han pagado de impuestos piensan que ese dinero estaría mejor en su bolsillo.

Suele formar parte del debate sobre los creadores de contenido, youtubers y también empresarios que deciden pagar menos impuestos y buscar destinos con una menor fiscalidad que en España.

Un reciente estudio del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, reflejó hace unas semanas que uno de cada tres jóvenes españoles de entre 18 y 24 años cree que "si no se pagara ningún impuesto, todos viviríamos mejor".

Un dato al que reaccionó el economista Julen Bollain, asegurando que "es lógico que mucha gente se pregunte para qué estamos pagando impuestos". "Los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada. Son el precio que pagamos por tener infraestructuras, sanidad o educación pública", aseguró durante su contundente intervención sobre los impuestos en La Sexta.

Pero, para muchos de ellos, la publicación que ha hecho la usuaria @colorines0 en la red social X y que no deja de compartirse, podría ser una muy buena respuesta de lo importante que es tener servicios públicos.

La protagonista ha decidido aprovechar su visita a la farmacia para, tras comprar los medicamentos que debe tomar, hacerle una foto a la factura y enseñar lo que habrían costado todos ellos de no ser por la sanidad pública.

"Mis medicinas cuestan 1.139,38 euros. Gracias a la sanidad pública he pagado 18,16 euros. Quienes apoyáis con el voto la degradación de la sanidad pública sois completamente gilipollas", ha criticado.

El mensaje está corriendo como la pólvora en las últimas horas y acumula más de 12.000 me gusta y una gran cantidad de reacciones de gente que está poniendo en valor a la sanidad pública española.

