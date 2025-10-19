Un conocido economista explica en una frase lapidaria qué son los impuestos a todos los jóvenes que no quieren pagarlos

Julen Bollain, economista y doctor en Estudios sobre Desarrollo, habitual en las tertulias y programas de La Sexta, ha dejado una frase lapidaria para todos aquellos jóvenes que creen que pagar impuestos es un robo o una inutilidad.

De acuerdo con un reciente estudio del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, un 31,6% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años cree que "si no se pagara ningún impuesto, todos viviríamos mejor".

En La Sexta, Bollain ha admitido que "es lógico que mucha gente se pregunte para qué estamos pagando impuestos". En este aspecto, destaca que "hay un punto de inflexión en los años 80, cuando Margaret Thatcher y Reagan llegan al poder de Reino Unido y de Estados Unidos empiezan a marcar el camino del sálvese quien pueda".

"Antes había más confianza en el Estado"

Un camino que, según explica el experto, han "reciclado" políticos como Javier Milei, presidente de Argentina, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, el primero de ellos ha llegado a asegurar directamente que "los impuestos son un robo". La segunda ha sacado pecho por haber aprobado "la mayor rebaja de impuestos de la historia de la región".

Bollain reconoce que "antes había más confianza en el Estado, pero porque había un horizonte compartido": "Teníamos y vivíamos con unas oportunidades que en la actualidad no se están dando, no se están generando para todo el mundo".

"Por lo tanto, mientras no demos soluciones será muy complicado que esas generaciones vuelvan a creer en lo común y vuelvan a entender que los impuestos son el precio que pagamos por la libertad de la mayoría", certifica el economista.

En cualquier caso, según los datos del Instituto de Estudios Fiscales, ese mismo rechazo a los impuestos no sólo abunda entre los más jóvenes, dado que está instalado también en la franja de 25 a 39 años para un 30,6% de los encuestados.