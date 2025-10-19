Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un conocido economista explica en una frase lapidaria qué son los impuestos a todos los jóvenes que no quieren pagarlos
Virales

Virales

Un conocido economista explica en una frase lapidaria qué son los impuestos a todos los jóvenes que no quieren pagarlos

Un estudio del Instituto de Estudios Fiscales arroja preocupantes datos.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, sacando varios billetes de euros de la cartera.Getty Images

Julen Bollain, economista y doctor en Estudios sobre Desarrollo, habitual en las tertulias y programas de La Sexta, ha dejado una frase lapidaria para todos aquellos jóvenes que creen que pagar impuestos es un robo o una inutilidad.

De acuerdo con un reciente estudio del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, un 31,6% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años cree que "si no se pagara ningún impuesto, todos viviríamos mejor".

En La Sexta, Bollain ha admitido que "es lógico que mucha gente se pregunte para qué estamos pagando impuestos". En este aspecto, destaca que "hay un punto de inflexión en los años 80, cuando Margaret Thatcher y Reagan llegan al poder de Reino Unido y de Estados Unidos empiezan a marcar el camino del sálvese quien pueda". 

"Antes había más confianza en el Estado"

Un camino que, según explica el experto, han "reciclado" políticos como Javier Milei, presidente de Argentina, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, el primero de ellos ha llegado a asegurar directamente que "los impuestos son un robo". La segunda ha sacado pecho por haber aprobado "la mayor rebaja de impuestos de la historia de la región". 

Bollain reconoce que "antes había más confianza en el Estado, pero porque había un horizonte compartido": "Teníamos y vivíamos con unas oportunidades que en la actualidad no se están dando, no se están generando para todo el mundo".  

"Por lo tanto, mientras no demos soluciones será muy complicado que esas generaciones vuelvan a creer en lo común y vuelvan a entender que los impuestos son el precio que pagamos por la libertad de la mayoría", certifica el economista.

En cualquier caso, según los datos del Instituto de Estudios Fiscales, ese mismo rechazo a los impuestos no sólo abunda entre los más jóvenes, dado que está instalado también en la franja de 25 a 39 años para un 30,6% de los encuestados.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 