Hace un pedido a domicilio, pone esta observación y lo que hacen desde el restaurante conquista a todos

El tuit de Soy Camarero con la observación de un cliente.

La cuenta Soy Camarero es la más popular a nivel nacional a la hora de transmitir e informar de cualquier tipo de novedad relacionada con el mundo de la hostelería, ya sean ofertas de trabajo, anécdotas del día a día, situaciones controvertidas o momentos destacados.

En los últimos días ha compartido la observación que ha hecho un cliente al pedir al Burger King un pedido a domicilio. La petición, realizada en el municipio extremeño de Almendralejo, ha llamado mucho la atención por ser simpática y original. Sin embargo, la respuesta del personal de la cadena de comida rápida ha conquistado a todos.

Esta persona había pedido diferentes productos como un menú Crispy chickens, otro menú Cheddar Lover Crispy Chicken y un último de una hamburguesa Whopper. En total, el precio ascendía a 23,38 euros.

Lo más llamativo fue lo que decidieron escribir en el apartado de observaciones: "¿Podéis dibujar un Pikachu en la bolsa? (Solo si podéis, gracias)".

Dicho y hecho, ya que como se puede ver en una segunda foto que se ha publicado alguien del personal de ese Burger King ha dibujado con un boli azul un Pikachu en la bolsa. Lo ha hecho sonriente y cuidando todos los detalles.

Aplauso unánime

El hecho de que hayan tenido ese detalle ha convencido a muchos y han respondido elogiando esa actitud que, con un gesto pequeño y rápido, puede feliz a un cliente.

"Que le den un aumento de sueldo al que dibujó el Pikachu, se lo merece", ha escrito un tuitero, mientras que otro ha sentenciado con un "qué grandes".

Eddy Espierrez, un hostelero, ha contado lo que hacen ellos: "Nosotros en los envíos dibujamos sonrisas y si sabemos que el cliente está pasando un mal momento le escribimos una frase, el cariño por nuestro oficio no hay que perderlo jamás".