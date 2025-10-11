Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hacen una encuesta en su grupo de WhatsApp y pasan de inclusivos a faltosos en solo dos palabras
Virales

Virales

Hacen una encuesta en su grupo de WhatsApp y pasan de inclusivos a faltosos en solo dos palabras

"Organizar una comida en grupo hoy en día es como montar una cumbre de la ONU".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una mujer escribiendo en WhatsApp.NOTICIAS TRABAJO

Los grupos de WhatsApp son un arma de doble filo, aunque muchas veces dejan algunas de las anécdotas más divertidas de las redes, también hay ocasiones en las que parece que los carga el diablo.

Y si no, que se lo digan al usuario Pabla (@PablaLunar), quien ha subido una captura de pantalla a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde puede verse una de las opciones de una encuesta grupal que ha hecho su grupo de amigos.

La encuesta, que ha causado furor, acumulado más de 700.000 visualizaciones y 58.000 'me gusta' en menos de 24 horas, preguntaba quién iba a una comida de amigos. Hasta aquí todo normal.

Pero lo que ha hecho saltar todas las alarmas (y las risas) ha sido una de las opciones de la encuesta, que ha hecho que los amigos pasen de inclusivos a faltosos en solo dos palabras.

"Voy pero no como (soy vegano o cualquier discapacidad)", es la opción que ha dado tanto de que hablar. "Inclusivo mi grupo de amigos por suerte", ha bromeado el tuitero, justo antes de adjuntar la captura de pantalla.

Más allá del chiste, este momento resume perfectamente el caos que reina en los grupos de amigos cuando hay que organizar una comida: veganos, celíacos, intolerantes, los que hacen ayuno intermitente, los que no comen nada que haya mirado al sol... y los que simplemente prefieren no complicarse.

"Soy celíaca y mis intimos me dicen que tengo discapacidad intestinal"; "Organizar una comida en grupo hoy en día es como montar una cumbre de la ONU, pero con menos acuerdos y más memes"; "Mi opción es: Me llevo mi comida porque soy celíaca"; "En los grupos de WhatApp solo hay una manera de salir ilesos: armarse de paciencia. Que parecéis nuevos", han comentado algunos tuiteros en tono divertido.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 