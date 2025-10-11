Hacen una encuesta en su grupo de WhatsApp y pasan de inclusivos a faltosos en solo dos palabras

Los grupos de WhatsApp son un arma de doble filo, aunque muchas veces dejan algunas de las anécdotas más divertidas de las redes, también hay ocasiones en las que parece que los carga el diablo.

Y si no, que se lo digan al usuario Pabla (@PablaLunar), quien ha subido una captura de pantalla a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde puede verse una de las opciones de una encuesta grupal que ha hecho su grupo de amigos.

La encuesta, que ha causado furor, acumulado más de 700.000 visualizaciones y 58.000 'me gusta' en menos de 24 horas, preguntaba quién iba a una comida de amigos. Hasta aquí todo normal.

Pero lo que ha hecho saltar todas las alarmas (y las risas) ha sido una de las opciones de la encuesta, que ha hecho que los amigos pasen de inclusivos a faltosos en solo dos palabras.

"Voy pero no como (soy vegano o cualquier discapacidad)", es la opción que ha dado tanto de que hablar. "Inclusivo mi grupo de amigos por suerte", ha bromeado el tuitero, justo antes de adjuntar la captura de pantalla.

Más allá del chiste, este momento resume perfectamente el caos que reina en los grupos de amigos cuando hay que organizar una comida: veganos, celíacos, intolerantes, los que hacen ayuno intermitente, los que no comen nada que haya mirado al sol... y los que simplemente prefieren no complicarse.

"Soy celíaca y mis intimos me dicen que tengo discapacidad intestinal"; "Organizar una comida en grupo hoy en día es como montar una cumbre de la ONU, pero con menos acuerdos y más memes"; "Mi opción es: Me llevo mi comida porque soy celíaca"; "En los grupos de WhatApp solo hay una manera de salir ilesos: armarse de paciencia. Que parecéis nuevos", han comentado algunos tuiteros en tono divertido.