Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hasta la prensa internacional se hace eco de la chirigota del Carnaval de Cádiz de los Stephen Hawking
Virales
Virales

Hasta la prensa internacional se hace eco de la chirigota del Carnaval de Cádiz de los Stephen Hawking

Lo definen como el "homenaje más excéntrico" que el físico haya recibido. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
La agrupación del Llull durante su actuación
La agrupación del Llull durante su actuación

El telón del Gran Teatro Falla de Cádiz volvió a abrirse con el Concurso de Agrupaciones, que incluyó un amplio repertorio de chirigotas de lo más variadas. Una de las más comentadas, sin duda, ha sido la de los Stephen Hawking, los cuales no solo consiguieron captar la atención del público presente, sino también de medios internacionales como el británico The Telegraph o el diario estadounidense New York Post. 

"Un grupo de carnavaleros españoles han rendido homenaje a Stephen Hawking en lo que puede ser el homenaje más excéntrico que el físico haya recibido jamás", han afirmado desde The Telegraph en 'X' (antes conocido como Twitter). "'Una chirigota en teoría' subió al escenario del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz con un número construido íntegramente en torno a la vida de Hawking", han agregado. 

También se ha pronunciado al respecto el New York Post, el cual ha aplaudido la iniciativa de los gaditanos debido al objetivo detrás de su actuación, pues no solo conciencia sobre el ELA, sino que además desde el grupo han afirmado que las sillas de ruedas utilizadas para la performance serán donadas después de la gran final (si llegan) a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"Un grupo de carnaval español se viste como Stephen Hawking y se desplaza en silla de ruedas en una actuación extraña para crear conciencia sobre la ELA", han destacado desde el medio estadounidense.

El nombre detrás de esta actuación que se ha vuelto viral es 'Una chirigota en teoría', interpretada por la agrupación del Llull, y según han asegurado donarán las doce sillas que compraron a la asociación ELA Andalucía. 

"Son sillas reales que nos costaron 400 euros cada una. Este año no hemos gastado mucho en el tipo y, en un primer momento, una marca nos iba a ceder gratuitamente las sillas", afirmó el autor detrás de la idea, tal y como recoge El País, que afirma que a pesar de ello el grupo decidió comprarlas para luego donarlas a causas benéficas. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 