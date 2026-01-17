Hasta la prensa internacional se hace eco de la chirigota del Carnaval de Cádiz de los Stephen Hawking

El telón del Gran Teatro Falla de Cádiz volvió a abrirse con el Concurso de Agrupaciones, que incluyó un amplio repertorio de chirigotas de lo más variadas. Una de las más comentadas, sin duda, ha sido la de los Stephen Hawking, los cuales no solo consiguieron captar la atención del público presente, sino también de medios internacionales como el británico The Telegraph o el diario estadounidense New York Post.

"Un grupo de carnavaleros españoles han rendido homenaje a Stephen Hawking en lo que puede ser el homenaje más excéntrico que el físico haya recibido jamás", han afirmado desde The Telegraph en 'X' (antes conocido como Twitter). "'Una chirigota en teoría' subió al escenario del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz con un número construido íntegramente en torno a la vida de Hawking", han agregado.

También se ha pronunciado al respecto el New York Post, el cual ha aplaudido la iniciativa de los gaditanos debido al objetivo detrás de su actuación, pues no solo conciencia sobre el ELA, sino que además desde el grupo han afirmado que las sillas de ruedas utilizadas para la performance serán donadas después de la gran final (si llegan) a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"Un grupo de carnaval español se viste como Stephen Hawking y se desplaza en silla de ruedas en una actuación extraña para crear conciencia sobre la ELA", han destacado desde el medio estadounidense.

El nombre detrás de esta actuación que se ha vuelto viral es 'Una chirigota en teoría', interpretada por la agrupación del Llull, y según han asegurado donarán las doce sillas que compraron a la asociación ELA Andalucía.

"Son sillas reales que nos costaron 400 euros cada una. Este año no hemos gastado mucho en el tipo y, en un primer momento, una marca nos iba a ceder gratuitamente las sillas", afirmó el autor detrás de la idea, tal y como recoge El País, que afirma que a pesar de ello el grupo decidió comprarlas para luego donarlas a causas benéficas.