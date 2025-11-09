Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hasta en el PSOE están alucinando con las camisetas que el PP de Andalucía está vendiendo en su congreso
Hasta en el PSOE están alucinando con las camisetas que el PP de Andalucía está vendiendo en su congreso

Los dibujos no tienen desperdicio.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Juanma Moreno, este sábado, durante el Congreso del PP andaluz en Sevlla.
Juanma Moreno, este sábado, durante el Congreso del PP andaluz en Sevlla.RAÚL CARO VIA EFE

El merchandising del Congreso del Partido Popular de Andalucía, que se está celebrando este fin de semana en Sevilla, se ha pasado el juego. A pesar de las ilustraciones polémicas que llevan grabadas sus camisetas, hasta en el PSOE ha causado sensación. 

De hecho, la secretaria de organización de los socialistas, Rebeca Torró, ha salido públicamente, en su perfil de la red social X (antes Twitter) a agradecer a los populares por "la campaña" electoral. En su publicación, comparte una fotografía en la que se puede ver una de las camisetas que se venden en el evento. Esta posee una ilustración de un perro de raza Bulldog con unas gafas de la última moda. Una forma de burlar a Pedro Sánchez.

Este dibujo representa uno de los acontecimientos que han envuelto al presidente del Gobierno en las últimas semanas. Durante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, llevó puestas unas gafas de la última moda. El propio Sánchez se vio obligado en aquel momento a dar explicaciones sobre las mismas, indicando el lugar exacto donde las compró: unas gafas de Dior Monsieur Vintage de la tienda Gafa Vintage.

Las camisetas han destacado al ojo de muchos usuarios en las redes sociales. Especialmente en X. "Me encanta cuando el PP intenta ridiculizar a Sánchez, y consiguen todo lo contrario. ¡Quiero esa camiseta ya!", reclama un internauta. "¿Pone algo de que sea del PP? Porque si no es así, es monísima", asegura otra. "Como siempre, a sus ideas no les dan muchas vueltas". 

Pero este no es el único diseño. En las fotos que se han compartido en redes se puede ver uno que llama especialmente la atención. En otra de las camisetas se puede ver unas ilustraciones en los que se puede ver un sol, una chistorra y una lechuga. Esta última a través de un bocadillo ironiza con una pregunta: "¿Sabéis que somos la nueva dieta mediterránea?". Todo ello, como forma de referirse al lenguaje oculto de la trama Koldo: hablaban de billetes de 500 euros como "chistorras", mientras que los de 200 eran "soles" y los de 100, "lechugas".

