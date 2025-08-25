Hay revuelo en España por lo que ha hecho Alcaraz antes de participar en el US Open: "Si llega a ser Lamine Yamal..."

Carlos Alcaraz está en Nueva York para participar en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año y primer Grand Slam del tenista murciano en 2022, donde ganó contra Casper Ruud.

En redes ha habido revuelo después de que se haya publicado un vídeo en el que aparece siendo bendecido por un sacerdote en la ciudad de los rascacielos, algo que ha llamado la atención de muchos usuarios de X.

El murciano arranca este martes 26 de agosto su andadura en el torneo frente al norteamericano Reilly Opelka en el que será el inicio para lograr el segundo Us Open de su carrera.

"Hay 128 participantes en el cuadro individual del open USA, si se bendicen a todos y solo gana uno. ¿Es el ganador el elegido por Dios? ¿Son los 127 restantes unos impíos? Que la bendición sea para que no se lesionen que de eso si pueden participar todos", dice un usuario. Otro añade: "Si llega ser Lamine Yamal en una Mezquita la que se monta es floja…".