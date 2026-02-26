Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
José Mercé lanza este potente mensaje tras las críticas que ha recibido por lo que dijo sobre Rosalía: "Me tildaron de machista"
José Mercé lanza este potente mensaje tras las críticas que ha recibido por lo que dijo sobre Rosalía: "Me tildaron de machista"

"Lo vuelvo a decir y lo digo muy clarito".

Rodrigo Carretero
Rosalía y José Mercé
José Mercé, toda una institución en lo que al flamenco se refiere, ha lanzado un potente mensaje tras las críticas que ha recibido por unas palabras que pronunció sobre Rosalía.

Hizo esas declaraciones en diciembre en una entrevista en El Mundo, donde aseguró: "De Rosalía tengo que decir que tiene muchísimo talento y hubo un tiempo que sí hizo flamenco, pero ya no le queda casi nada y, sin querer ser presuntuoso, muchas de las cosas que está haciendo ahora ya las había hecho yo antes en mi disco Oripandó, con Antonio Orozco".

Ahora, en una conversación con Esquire, Mercé ha vuelto a hablar de lo que le parece Lux, el último y alabado disco de Rosalía: "He escuchado que está muy bien, todo el mundo está hablando muy bien de él. Y de lo primero que hizo en su día, ya dije que cantaba muy bonito, que cantaba muy bien, pero que no era flamenco lo que hacía y se me echó todo el mundo encima". 

"Me tildaron de machista por decir eso"

Mecé lamenta que incluso le "tildaron de machista por decir eso": "Pero te lo vuelvo a decir y lo digo muy clarito: lo que hace Rosalía no es flamenco. Eso lo tengo muy claro. Que a ella le gusta el flamenco y que a partir del flamenco ha empezado a crear o a innovar y hacer cosas, vale. Pero que no lo llamen flamenco, por favor, que no es flamenco".

"Cuando yo hago un tema de pop, lo digo y no pasa nada. ¿Que a ella le hubiera gustado cantar flamenco como Pastora? Sí, porque es muy buena aficionada, tiene conocimientos y ha estudiado, que yo lo sé. En su eco, en su voz, ella la imita, pero no es Pastora. Es todo muy estudiado y muy mecanizado", insiste. 

Esquiere especifica que, cuando Mercé habla de Pastora, se refiere a Pastora Pavón, la 'Niña de los Peines'.

