PP, Vox y Junts rechazas topar los precios de servicios esenciales en situaciones de emergencia

El pleno del Congreso ha rechazado, con los votos de PP, VOX y Junts, el decreto ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia, una norma que pretendía que ninguna empresa pueda "hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía".

Así lo ha indicado este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la defensa de este decreto que fue aprobado el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas para los consumidores como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó un aumento de precios en las aerolíneas.

El decreto ley ha contado con 177 votos en contra, los de PP, VOX y Junts; 172 a favor, los de PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno; y la única abstención de UPN.

El ministro ha lamentado que con la oposición a esta medida "se estarían avalando prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos", y ha querido insistir en que no afecta a los pequeños comerciantes, sino a algunas plataformas multinacionales que han subido los precios "de manera completamente impune" en las citadas situaciones.

El PP ha votado en contra porque este decreto, según ha explicado su diputada María Pilar Alía, "da vía libre (al Gobierno) para fijar precios en cualquier momento, y decidirán el principio y el fin", es decir, que el campo de acción "es muy amplio" y "eso es inquietante".

Vox también ha votado en contra de esta medida, ya que "vulnera la libertad de empresa" y "demoniza a sectores enteros de nuestra economía", ha dicho su diputado Carlos Flores, quien ha rechazado que los precios subieran tras el accidente tal y como había explicado previamente el ministro de Consumo, al que ha acusado de presentar ante el pleno un relato "lacrimógeno" y "el enésimo bulo".

Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cruset ha rechazado la medida porque "no es el camino" para afrontar la necesidad de topar los precios en situaciones de emergencias y ha acusado al Gobierno de "falta de ética" y de "menospreciar a otras fuerzas políticas".

A su juicio, "querer intervenir el mercado" es "abusivo" y "temerario" y además "limita los derechos de los ciudadanos".

Los socios habituales del Gobierno votan sí

La diputada de PNV Idoia Sagastizabal ha considerado que esta norma "no acusa a ningún sector" y tampoco "obliga a nadie a vender a pérdidas", sino que pretende "aportar seguridad a la ciudadanía", mientras que Inés Ganollers, de ERC, ha insistido en que "el Estado no puede ser un simple espectador cuando el mercado aprovecha las tragedias para lucrarse de forma abusiva" y le ha pedido al Gobierno que actúe "con más valentía".

En este mismo sentido, la diputada de Bildu Marije Fullaonso ha remarcado que ésta es una medida "de protección social y no ideológica" y ha calificado de "ruin, mezquino y miserable" querer "multiplicar beneficios" en momentos de emergencia que "sin regulación" se convierten en "escenarios de desigualdad aun mayor".

"Hay momentos en los que no toca ganar más", ha dicho la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, quien ha puesto como ejemplo su Comunidad y lo ocurrido tras la erupción del volcán de La Palma, con un encarecimiento de los alquileres y de otros servicios sin control.

También el diputado de BNG Néstor Rego ha hecho referencia a su comunidad, Galicia, y ha recordado las subidas de precio de los vuelos de Madrid a Galicia durante el verano, en plena ola de incendios. "Subieron de forma desorbitada" y algunos "hicieron negocio a costa de la desgracia de muchos", ha añadido.

Desde Podemos, su diputado Javier Sánchez ha considerado que el estado sí debe intervenir cuando hay situaciones que lo justifican, pero se ha preguntado por qué el Gobierno deja fuera, por ejemplo, la crisis de la vivienda.

El diputado de Sumar, Manuel Lago, ha acusado a VOX de "maldad con las personas que sufren" y de "servilismo con los poderosos" y ha insistido en que es el momento de que "la ley proteja a los consumidores" ante "los especuladores".