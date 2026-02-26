Registran un terremoto de 4,1 entre Tenerife y Gran Canaria
El IGN ha puesto a disposición un cuestionario macrosísmico para aquellos que hayan sentido el terremoto. Por ahora no han trascendido incidencias notables.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado la mañana de este jueves un terremoto entre Tenerife y Gran Canaria de magnitud 4,1, el cual ha sido sentido por la población. La institución ha puesto a disposición de la población un cuestionario macrosísmico para aquellos que hayan lo sentido. Por ahora no se han registrado incidencias notables.
Desde el IGN han recibido reportes de que el terremoto se ha sentido en Arico, La Laguna, Arafo, Santa Cruz, Los Realejos, Güímar, La Matanza, Calendaria, La Orotava, El Rosario, La Esperanza, Tacoronte, Arona, Granadilla y Santa Úrsula, en Tenerife; y en Gáldar, Agaete, La Aldea, Vega de San Mateo y Valquesillo, en Gran Canaria.
