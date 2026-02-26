Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Harald de Noruega recibe el alta después de dos días ingresado en Tenerife y se queda allí de vacaciones
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Harald de Noruega recibe el alta después de dos días ingresado en Tenerife y se queda allí de vacaciones

La casa real noruega ha ofrecido buenas noticias sobre la salud del anciano rey. Tanto él como su mujer, la reina Sonia, van a permanecer en España más tiempo.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Harald de Noruega en un acto oficial en Londres en noviembre de 2025
Harald de Noruega en un acto oficial en Londres en noviembre de 2025Tim Rooke/SIPA

Entre tanto disgusto, por fin llegan buenas noticias desde la casa real noruega. Dejando a un lado el juicio contra Marius Borg, la caída de popularidad de la monarquía a un 60 por ciento de aceptación, el peor índice desde que se realizan encuestas, y todo el tema de Mette-Marit y Epstein, por fin hay motivos para sonreír: el rey Harald se ha recuperado.

Así lo ha dado a conocer la corte noruega en un comunicado emitido este jueves 26 de febrero de 2026, es decir, dos días después de que el anciano rey fuera ingresado en el hospital en Tenerife

"Su Majestad el Rey ha respondido bien al tratamiento y se ha recuperado rápidamente. Recibirá el alta hospitalaria hoy", señaló el anuncio real. Por lo tanto, el monarca ya se ha recuperado de la infección cutánea y la deshidratación que le llevaron al hospital durante sus vacaciones privadas en Canarias.

El rey Harald, en la ceremonia de bienvenida a los reyes de Dinamarca, el 14 de mayo de 2024 en Oslo, (Noruega).
  El rey Harald, en la ceremonia de bienvenida a los reyes de Dinamarca, el 14 de mayo de 2024 en Oslo, (Noruega).Per Ole Hagen / Getty Images

Eso sí, de volver a Noruega por el momento nada. Los reyes de Noruega siguen de vacaciones en Tenerife por tiempo indefinido: "La pareja real continuará su estancia privada en Tenerife. Aún no se ha decidido cuándo regresarán a casa. El médico del rey permanecerá en Tenerife unos días para seguir la evolución".

Para finalizar, se informa que no habrá nuevas actualizaciones sobre el estado de Harald de Noruega hasta el lunes 2 de marzo o si hay un cambio en la situación del rey en activo más anciano de Europa, que cumplió 89 años el 21 de febrero, tres días antes de tener que ser internado en el hospital.

Retoma su agenda oficial en Noruega en marzo

Haakon de Noruega seguirá siendo príncipe heredero regente hasta el 8 de marzo de 2026 incluido. Ya el 12 de marzo el programa anuncia el regreso de Harald V a la vida oficial con una audiencia al ministro de Asuntos Exteriores en la que participan también la reina Sonia y su hijo Haakon. Se espera por tanto, que salvo cambios, el 8 de marzo Harald ya esté en Noruega. 

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO