Harald de Noruega recibe el alta después de dos días ingresado en Tenerife y se queda allí de vacaciones

Entre tanto disgusto, por fin llegan buenas noticias desde la casa real noruega. Dejando a un lado el juicio contra Marius Borg, la caída de popularidad de la monarquía a un 60 por ciento de aceptación, el peor índice desde que se realizan encuestas, y todo el tema de Mette-Marit y Epstein, por fin hay motivos para sonreír: el rey Harald se ha recuperado.

Así lo ha dado a conocer la corte noruega en un comunicado emitido este jueves 26 de febrero de 2026, es decir, dos días después de que el anciano rey fuera ingresado en el hospital en Tenerife.

"Su Majestad el Rey ha respondido bien al tratamiento y se ha recuperado rápidamente. Recibirá el alta hospitalaria hoy", señaló el anuncio real. Por lo tanto, el monarca ya se ha recuperado de la infección cutánea y la deshidratación que le llevaron al hospital durante sus vacaciones privadas en Canarias.

El rey Harald, en la ceremonia de bienvenida a los reyes de Dinamarca, el 14 de mayo de 2024 en Oslo, (Noruega). Per Ole Hagen / Getty Images

Eso sí, de volver a Noruega por el momento nada. Los reyes de Noruega siguen de vacaciones en Tenerife por tiempo indefinido: "La pareja real continuará su estancia privada en Tenerife. Aún no se ha decidido cuándo regresarán a casa. El médico del rey permanecerá en Tenerife unos días para seguir la evolución".

Para finalizar, se informa que no habrá nuevas actualizaciones sobre el estado de Harald de Noruega hasta el lunes 2 de marzo o si hay un cambio en la situación del rey en activo más anciano de Europa, que cumplió 89 años el 21 de febrero, tres días antes de tener que ser internado en el hospital.

Retoma su agenda oficial en Noruega en marzo

Haakon de Noruega seguirá siendo príncipe heredero regente hasta el 8 de marzo de 2026 incluido. Ya el 12 de marzo el programa anuncia el regreso de Harald V a la vida oficial con una audiencia al ministro de Asuntos Exteriores en la que participan también la reina Sonia y su hijo Haakon. Se espera por tanto, que salvo cambios, el 8 de marzo Harald ya esté en Noruega.