Iker Casillas lanza un comunicado urgente: la primera respuesta de Piqué es de no creer

Iker Casillas ha emitido un comunicado al borde de las once de la noche del martes 4 de febrero en el que ha afirmado que tomará acciones legales contra todos aquellos que vulneren su intimidad y su honor.

Un comunicado que llega después de varias noticias sobre su vida privada y de que se hayan filtrado mensajes suyos a Claudia Bavel, que apareció en televisión, concretamente en De Viernes, para hablar de ello.

Ha expuesto el exportero del Real Madrid y de la Selección Española que nunca ha negociado con su vida privada y que jamás la ha rentabilizado por eso ha lamentado que "cada cierto tiempo" su nombre y su imagen se vean "cuestionadas" y "dañadas" y su identidad "mercantilizada" como "un recurso televisivo más".

"A pesar de ese interés, jamás he negociado con mi vida privada, no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado; es más, siempre he pedido respeto y me he mantenido al margen de cotilleos y rumores o especulaciones", ha señalado también el ahora empresario y presidente del equipo 1k en la Kings League de Gerard Piqué.

Precisamente ha sido Piqué el que ha puesto la nota de humor en este tenso comunicado y lo ha hecho con un simple pantallazo de la palabra "metedor/a". Es decir, "persona que mete o incorpora algo en otra cosa".

Una respuesta que ha generado muchísimas reacciones y que cuenta en pocos minutos con más de 2.000 'me gusta' y mensajes del tipo "esto no puede ser real" y "sí hombre, estoy llorando".