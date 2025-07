Ilia Topuria responde al gesto de la polémica: "El boxeo es mucho más salvaje"

Con un jet lag tremendo y con dos cinturones bajo el brazo ha comparecido ante los medios de comunicación Illia Topuria, reciente campeón de peso ligero y peso pluma de UFC, para presentar Mucho, su nueva bebida de la mano de Hijos de Rivera.

Antes de dar a conocer los pormenores de este nuevo negocio, con el que reconoce que está muy ilusionado, se ha sometido a las preguntas de los más de 50 periodistas presentes en la sala Próxima Estación, en el centro de Madrid, a escasos metros de la estación de Príncipe Pío.

La primera pregunta a la que ha respondido Topuria tiene que ver con el KO a Oliveira que tanto revuelo ha causado, sobre todo para aquellos ajenos al mundo de las artes marciales mixtas. Cuando su rival fue al suelo, el luchador español le dio dos golpes para rematar la faena, algo que muchos no entendieron.

"¿Qué han criticado que? ¿Los últimos golpes del KO? ¿Por qué?", se ha preguntado sorprendido Topuria, que ha explicado que su deporte no es violento porque "tiene unos reglamentos" que antes de cada combate se encarga de repasar con hasta ocho personas de la comisión.

"Cuando tú noqueas a tu rival y va al suelo hasta que el árbitro no te para tú no te puedes parar porque tú puedes estar pensando que estás haciendo algo bueno y acaba siendo algo malo", ha empezado comentando.

"Si en ese momento no reaccionas y no rematas y él da una señales de vida y el árbitro decide no parar el combate, él tendría que seguir en el combate, a lo mejor con un daño cerebral. Ahí sí que puede ser que se vea de forma violenta", ha proseguido.

Ha contado que los luchadores de MMA están "perfectamente preparados para recibir ese tipo de golpes": "Nos sometemos a todo tipo de pruebas, no nos puede pasar nada. Entonces no hay ningún caso de caso de que a nadie le haya pasado nada. De hecho, el boxeo es mucho más salvaje porque te pueden apagar las luces, hacen el conteo hasta 10 y si revives puedes seguir peleando y en nuestro deporte no es así".

Y ha zanjado: "Para terminar con esto, no me importa lo que digan, estuve jugando con las reglas, limpio e hice mi trabajo".

Presenta Mucho

Después de la comparecencia, Topuria ha presentado Mucho, una bebida sin cafeína y sin azúcares que pretende servir para mejorar la preparación física y mental de los deportistas.

En palabras del propio Topuria, "quería hacer una bebida que pudiese meter en la mochila del colegio de mi hijo". Más parecida al zumo que otro tipo de bebidas como Monster o Prime, Mucho se ha presentado con cuatro sabores Watermelon Champ, Mango Chao y Apple Clutch y Cherry KO.

El director general de la Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, ha contado que llevan más de un año trabajando codo con codo con Topuria para sacar este producto que emula la estética de las bebidas energéticas que tanto triunfan entre los más jóvenes, aunque esta sin azúcar y sin cafeína.

"Es una bebida funcional que responde a las nuevas demandas del consumidor y ofrece un boost de energía natural, así como otras funcionalidades", ha explicado Ucha.

"Cumplo un sueño que tenía desde hace tiempo, crear una bebida saludable sin ningún tipo de azúcares o cafeína, que no solo aporte energía, sino que pueda ser consumida por todo tipo de personas, niños y mayores. Es una bebida pensada para quienes, como yo, lo dan todo dentro y fuera del ring", ha dicho un eufórico Ilia Topuria.