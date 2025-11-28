Iñaki López hace una comparación tremenda con Ábalos y Koldo al conocer sus primeras horas en la cárcel

El nombre de José Luis Ábalos sigue resonando. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó el pasado jueves el ingreso en prisión preventiva y sin fianza al ex secretario de Organización del PSOE y, además, al asesor Koldo García, por considerar que hay un riesgo de fuga "extremo" ante los numerosos "indicios racionales de criminalidad".

Ante este hecho, las reacciones se han multiplicado en masa y son muchos los programas televisivos públicos y privados que están analizando el caso. Han pasado aproximadamente 24 horas desde que ingresaran en Soto del Real e Iñaki López, periodista y presentador del programa vespertino Más Vale Tarde, junto a la también presentadora y periodista Cristina Pardo, han tirado de ironía.

En el momento en el que Dani Mateo, presentador de Zapeando, daba paso a Más Vale Tarde, Iñaki López hacía una comparación tremenda con Ábalos y Koldo. "Veremos las primeras horas de Koldo y Ábalos en prisión, como unos modernos Walter Matthau y Jack Lemmon, compartiendo celda y hasta menú", pronunciaba López.

"Ayer fue arrocito blanco, una porcioncita de queso de marca blanca y luegos les iban a poner huevos cocidos, pero como no había en Soto del Real, les pusieron embutido, que me parece todo un detalle al clan de la chistorra", contaba con sarcasmo.

Pardo, por su parte, añadía que como cenaron más tarde que el resto de presos, "ya se habían terminado los huevos". Sobre las últimas declaraciones de Ábalos en X en el que hablaba "del papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa durante la pandemia" y de un "chivatazo de Pedro Sánchez" sobre una investigación judicial, Iñaki López ha seguido con el tono irónico: "Apuntar, apuntan mucho, pero pruebas hemos visto pocas".

¿Quiénes son Walter Matthau y Jack Lemmon?

Iñaki López ha hecho referencia a Walter Matthau y Jack Lemmon, una de las duplas cómicas más famosas de Hollywood que en la vida real tenían una amistad muy cercana y, muy a menudo, interpretaban papeles en películas en las que sus personajes estaban en desacuerdo.

Algunas de estas películas fueron La extraña pareja, La extraña pareja, otra vez, Primera plana o Dos viejos Gruñones. Matthau murió en el año 2000 y Lemmon pocos meses después, ya en 2001 y ambos están enterrados uno al lado del otro en el cementerio Westwood Village Memorial Park en Los Ángeles.