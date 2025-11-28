Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Iñaki López hace una comparación tremenda con Ábalos y Koldo al conocer sus primeras horas en la cárcel
Virales
Virales

Iñaki López hace una comparación tremenda con Ábalos y Koldo al conocer sus primeras horas en la cárcel

"Compartiendo celda y hasta menú".

Juan De Codina
Juan De Codina
Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más Vale Tarde'
Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más Vale Tarde'La Sexta.

El nombre de José Luis Ábalos sigue resonando. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó el pasado jueves el ingreso en prisión preventiva y sin fianza al ex secretario de Organización del PSOE y, además, al asesor Koldo García, por considerar que hay un riesgo de fuga "extremo" ante los numerosos "indicios racionales de criminalidad".

Ante este hecho, las reacciones se han multiplicado en masa y son muchos los programas televisivos públicos y privados que están analizando el caso. Han pasado aproximadamente 24 horas desde que ingresaran en Soto del Real e Iñaki López, periodista y presentador del programa vespertino Más Vale Tarde, junto a la también presentadora y periodista Cristina Pardo, han tirado de ironía.

En el momento en el que Dani Mateo, presentador de Zapeando, daba paso a Más Vale Tarde, Iñaki López hacía una comparación tremenda con Ábalos y Koldo. "Veremos las primeras horas de Koldo y Ábalos en prisión, como unos modernos Walter Matthau y Jack Lemmon, compartiendo celda y hasta menú", pronunciaba López.

"Ayer fue arrocito blanco, una porcioncita de queso de marca blanca y luegos les iban a poner huevos cocidos, pero como no había en Soto del Real, les pusieron embutido, que me parece todo un detalle al clan de la chistorra", contaba con sarcasmo.

Pardo, por su parte, añadía que como cenaron más tarde que el resto de presos, "ya se habían terminado los huevos". Sobre las últimas declaraciones de Ábalos en X en el que hablaba "del papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa durante la pandemia" y de un "chivatazo de Pedro Sánchez" sobre una investigación judicial, Iñaki López ha seguido con el tono irónico: "Apuntar, apuntan mucho, pero pruebas hemos visto pocas".

¿Quiénes son Walter Matthau y Jack Lemmon?

Iñaki López ha hecho referencia a Walter Matthau y Jack Lemmon, una de las duplas cómicas más famosas de Hollywood que en la vida real tenían una amistad muy cercana y, muy a menudo, interpretaban papeles en películas en las que sus personajes estaban en desacuerdo.

Algunas de estas películas fueron La extraña pareja, La extraña pareja, otra vez, Primera plana o Dos viejos Gruñones. Matthau murió en el año 2000 y Lemmon pocos meses después, ya en 2001 y ambos están enterrados uno al lado del otro en el cementerio Westwood Village Memorial Park en Los Ángeles.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 