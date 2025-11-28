Feijóo pide el apoyo de Junts y ERC para una moción de censura y Rufián suelta la frase del día

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en una conferencia de Foment del Treball Nacional, para pedir a los empresarios catalanes que presionen a Junts y Esquerra Republicana de Catalunya para conseguir una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo del ingreso a prisión del antiguo secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos.

"Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra, pero lo cierto es que estoy convencido de que la mayoría de personas que están en esta sala no comparten esta deriva económica, social, legislativa, ni siquiera la deriva ética de este Gobierno", ha pronunciado en el acto.

Según Feijóo, ganas no le faltan para presentar una moción de censura, pero sí le faltan "votos". "Los que me faltan son votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo, lo cual es una constatación y no es una crítica", ha rematado.

Rufián sentencia con una frase

Ante la ola de reacciones que siempre genera Feijóo, está la del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, que cuando habla sabe muy bien lo que decir y cómo decirlo. Por eso, sin tapujos, ha soltado una de las frases del día en un tuit de la red social X, en contestación a las palabras del popular.

"De Puigdemont a prisión a Puigdemont vótame la moción", ha sentenciado Rufián. Poco le ha bastado para darle la vuelta a la tortilla, como suele acostumbrar, aunque no ha dudado en avisar de que esta petición de Feijóo ha sido "tan previsible como lamentable". Pero no solo se ha referido a él, ya que esta sentencia ha cogido doble dirección. "Para los dos", ha añadido.

La moción de Feijóo

Hasta ahora Feijóo no se había pronunciado tan claro sobre una moción de censura contra el actual Ejecutivo, ya que, como bien ha admitido por fin, le faltarían los votos de Junts y ERC.

Todo llega en el marco de la reciente noticia polémica en el que Ábalos y Koldo García ingresaban a prisión de forma preventiva tras la decisión del Tribunal Supremo por considerar un "extremo" riesgo de fuga,