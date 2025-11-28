Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antonio Maestre necesita muy poco para reaccionar a Feijóo pidiendo los votos de Junts y ERC para una moción de censura

"Va a ir antes...".

Juan De Codina
Fotomontaje de Antonio Maestre y Alberto Núñez Feijóo.Más Vale Tarde / Getty Images / Fotomontaje: HuffPost

El periodista y escritor Antonio Maestre, autor del libro Franquismo S.A, ha sentenciado con tan solo una frase las palabras pronunciadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de Foment del Treball, en el que pedía a los empresarios catalanes que presionaran a Junts y ERC para conseguir la moción de censura.

Poco estaba hablando hasta el momento sobre una moción de censura contra el actual Gobierno de España. Hasta que este viernes mencionaba que "ganas" no le faltaban, pero lo que sí le faltaban eran "votos". 

"Estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra...", pronunciaba durante su intervención en el acto. Esos votos que le faltan para la moción son precisamente "los suyos, pero no los tengo, lo cual es una constatación y no es una crítica".

Maestre, siempre al pie de la actualidad, la cual trabaja siempre con un enfoque crítico, ha publicado un tuit en la red social X que ya supera los 1.000 'me gusta', muy parecido a lo que ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

"Va a ir a Waterloo antes Feijóo que Sánchez", ha escrito Maestre con tono irónico. Las reacciones a su tuit han ido por el mismo tono, mucho sarcasmo: "Si la montaña no va a Mahoma... Feijóo no va a tener más cojones que ir a Waterloo...". El usuario @enrique7 ha sido una de las réplicas más sonadas del tuit: "Dicen que se le ha visto en Skyscanner buscando billetes".

La presión de Feijóo

El motivo por el que Feijóo ha instado a los empresarios catalanes a presionar a Junts y ERC se debe a que faltan los votos de ambos partidos para poder realizar la moción de censura contra el Gobierno. Estaría motivada por la reciente decisión del Tribunal Supremo del ingreso a prisión preventiva del ex secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, además del asesor Koldo García.

Según el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el argumento por el que deben ingresar ambos en prisión sería por un riesgo de fuga "extremo", alineándose en este sentido tanto con la Fiscalía como la acusación popular, al considerar que hay "numerosos indicios racionales de criminalidad".

Juan De Codina
Juan De Codina
Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 