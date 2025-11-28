Antonio Maestre necesita muy poco para reaccionar a Feijóo pidiendo los votos de Junts y ERC para una moción de censura

El periodista y escritor Antonio Maestre, autor del libro Franquismo S.A, ha sentenciado con tan solo una frase las palabras pronunciadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de Foment del Treball, en el que pedía a los empresarios catalanes que presionaran a Junts y ERC para conseguir la moción de censura.

Poco estaba hablando hasta el momento sobre una moción de censura contra el actual Gobierno de España. Hasta que este viernes mencionaba que "ganas" no le faltaban, pero lo que sí le faltaban eran "votos".

"Estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra...", pronunciaba durante su intervención en el acto. Esos votos que le faltan para la moción son precisamente "los suyos, pero no los tengo, lo cual es una constatación y no es una crítica".

Maestre, siempre al pie de la actualidad, la cual trabaja siempre con un enfoque crítico, ha publicado un tuit en la red social X que ya supera los 1.000 'me gusta', muy parecido a lo que ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

"Va a ir a Waterloo antes Feijóo que Sánchez", ha escrito Maestre con tono irónico. Las reacciones a su tuit han ido por el mismo tono, mucho sarcasmo: "Si la montaña no va a Mahoma... Feijóo no va a tener más cojones que ir a Waterloo...". El usuario @enrique7 ha sido una de las réplicas más sonadas del tuit: "Dicen que se le ha visto en Skyscanner buscando billetes".

La presión de Feijóo

El motivo por el que Feijóo ha instado a los empresarios catalanes a presionar a Junts y ERC se debe a que faltan los votos de ambos partidos para poder realizar la moción de censura contra el Gobierno. Estaría motivada por la reciente decisión del Tribunal Supremo del ingreso a prisión preventiva del ex secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, además del asesor Koldo García.

Según el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el argumento por el que deben ingresar ambos en prisión sería por un riesgo de fuga "extremo", alineándose en este sentido tanto con la Fiscalía como la acusación popular, al considerar que hay "numerosos indicios racionales de criminalidad".