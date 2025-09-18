Iñaki López desmonta lo que dice el número 2 de Ayuso en plena entrevista: solo tiene que poner sus propias palabras

El número '2' de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Alfonso Serrano, vivió un momento 'tierra trágame' durante la entrevista que concedió este miércoles al programa de laSexta Más Vale Tarde.

Durante la conversación, el secretario general del PP en Madrid fue preguntado por la frase que había pronunciado a raíz de lo acontecido en la última etapa de La Vuelta que "tenemos pruebas de que en esas algaradas había personas detenidas vinculadas con la kale borroka y el yihadismo".

"¿Más allá de la información que publicó el diario El Mundo en portada tienen pruebas de que sea así? Lo digo porque el Ministerio del Interior lo ha desmentido", le planteó Cristina Pardo, la presentadora junto a Iñaki López del programa.

"Nos hicimos eco de unas informaciones periodísticas porque, ustedes que son periodistas saben que hay que hacer caso no a la información oficial y sí a la de sus propios compañeros. No es la primera vez que una información real contradice a la versión oficial y eso es un tema al que me remito", se justificó.

Serrano insistió en que "es cierto que en las etapas del País Vasco había gente vinculada al entorno del terrorismo de ETA" y que llegaron a Madrid "grupos abertzales identificados en autobuses para violentar la prueba".

"Tengo pruebas de la mentira del Delegado del Gobierno que les comprometió y prometió un dispositivo que luego brilló por su ausencia, esa es la prueba más palpable de que el Gobierno era parte interesada de que acabara La Vuelta", remató.

Pardo insistió en preguntarle si de verdad tenían pruebas. "Lo que hice fue hacerme eco de lo que había aparecido en los medios de comunicación. Con la experiencia que tenemos con este presidente del Gobierno, entre creer lo que diga el Gobierno y un medio de comunicación, yo siempre voy a poner en tela de juicio a lo que diga el Gobierno", contestó.

López, ante el regate que quiso hacer Serrano, le dijo entonces que la frase era suya y pusieron el fragmento de ese momento. Esto había dicho: "Tenemos pruebas de que en esas algaradas había personas detenidas vinculadas con la kale borroka y el yihadismo y cuando la propia Guardia Civil ha detectado autobuses del País Vasco. Eso no es Madrid".

El periodista de nuevo le planteó que "a qué se refería con ese 'tenemos pruebas' porque si no era redactor de El Mundo no tenía esas pruebas, ya que hay dos detenidos, un italiano y un español sin antecedentes".

Mientras tragaba saliva e intentaba salir del paso, Serrano acabó diciendo que se refería a las que había leído en los medios. "Vuelvo a lo que he dicho antes, me parece muy bien que crean la versión del Gobierno, permítanme a mí no creerla porque tenemos un presidente que ha mentido en muchos temas de los más variado. Yo no he hablado de un autobús de vascos como si fueran unos bultos sospechosos, yo he hablado de una información de fuentes policiales de haber sido localizados unas secciones juveniles de la kale borroka que llegaron a Madrid ese día", concluyó.