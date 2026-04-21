Iñaki López, fiel a su estilo, no puede evitar reaccionar lleno de ironía al ver la última encuesta del CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este lunes el barómetro del mes de abril en el que refleja al PSOE como ganador de las elecciones generales si estas se celebraran un día como hoy en España. Respecto al sondeo del mes pasado, los socialistas subirían hasta el 36,4%, el mejor resultado en una década.

De esto se han hecho eco en Más Vale Tarde, programa vespertino de La Sexta copresentado por Iñaki López y Cristina Pardo, en el que han comentado los porcentajes y lo que supondría. López no ha podido evitar ser irónico en cuanto ha visto los resultados.

Comparándolo con las elecciones de julio de 2023, el PP se desploma casi 10 puntos, mientras que Vox ve una pérdida de dos puntos. Sumar, uno de los más afectados, pasando del 12,3% al 5,8% del CIS. Y López ha empezado a soltar frases muy a su estilo, cargadas de sarcasmo: "Parece que Tezanos está esperando al CIS para darle la mayoría a Sánchez".

"No parece que ni la Moncloa se lo tome en serio"

"No parece que ni Moncloa se lo tome en serio", ha añadido. Por si fuera poco, luego deja una frase tremenda: "Tezanos parece que le hace las encuestas a Kim Jong Un".

Por otro lado, el cantante Ramoncín alucina con el despliegue del PP y se plantea qué pasaría si las elecciones dieran realmente esos resultados: "Me estoy preguntando: si esto sucede, ¿qué va a hacer el PP? Si llegara a suceder, ¿qué vamos a vivir después de esto? Cuando llevan desde el primer momento pidiendo elecciones".

Cristina Pardo teorizaba: "Habría una implosión en el PP y entrarían en una crisis monumental para elegir a un nuevo líder que no fuera Feijóo". Y Ramoncín insistía: "Hay que tener delicadeza con todo esto, pero desde luego uno se pregunta que si desde el primer día pides elecciones desde las últimas elecciones y ahora te ves en una como esta, ¿qué es lo que vas a hacer? No quiero ni pensarlo.