Silvio, oncólogo de 97 años: "No como más de 50 gramos de pasta y camino 5 kilómetros al día"

Comer es, sin duda, uno de los grandes placeres de la vida. Desde pequeños nos enseñan la importancia de mantener una buena alimentación, fijándonos tanto en la calidad de lo que ingerimos como en la cantidad.

En este sentido, las personas solemos buscar mejorar nuestra salud siendo más selectivas con los productos, pero surge una duda clave: ¿cuánto es una cantidad considerada suficiente? ¿Y si la clave del asunto pasara, precisamente, por limitar drásticamente lo que consumimos cada día?

Silvio Garattini, un reconocido oncólogo de 97 años, ha reflexionado sobre todo ello en una entrevista con el medio italiano Corriere De La Sera, donde ofrece consejos para buscar una vida más longeva.

Los hábitos saludables que recomienda Garattini

El oncólogo comparte unas pautas muy claras respecto a las prácticas de vida sana que ha implementado a lo largo de las décadas. "Nunca he fumado, siempre he bebido muy poco (y llevo un par de años sin beber alcohol), siempre he sido físicamente activo (camino unos 5 km al día) y nunca he consumido drogas ni he jugado. Otro factor importante fue mi interés por la medicina y la investigación. Y como muy poco", declara con rotundidad.

Garattini detalla su rutina alimentaria de forma minuciosa: por la mañana toma un vaso de zumo de naranja y, a veces, fruta cocida. Para comer, opta por un poco de pasta, especificando que no supera nunca los 50 gramos. Si le pilla trabajando en el hospital, elige un trozo pequeño de pizza, un tazón de arroz o un plátano. Ya por la noche, suele tomar un primer plato y proteínas, priorizando las legumbres y el pescado. "Como muy poca carne", resume.

Gozar de la comida sin caer en excesos

En su más reciente libro titulado Nunca es tarde, el profesional de la salud ofrece diversas sugerencias para una vida más sana y recalca que todo se construye desde las rutinas tempranas. Según el doctor, "la longevidad se construye desde una edad temprana" y se apoya en tres pilares fundamentales: el cuánto, el qué y el cuándo.

Finalmente, Garattini afirma que se puede disfrutar de la gastronomía sin necesidad de caer en el exceso. "Se puede aprender a disfrutar sin comer demasiado. Le estoy muy agradecido a mi padre porque también me enseñó a ejercitar mi fuerza de voluntad", concluye el oncólogo, dejando claro que el autocontrol es su mejor medicina.