Estefi, argentina viviendo en Ibiza: "Gana entre 2000 y 2500 euros de promedio cualquier persona que trabaja en una barra"

Una camarera lleva un vaso en una bandeja en el bar del restaurante de un hotel. Hay estantes con botellas de alcohol al fondo.

Mudarse a otro país sin contactos, sin un contrato de trabajo previo y sin un plan cerrado es una decisión arriesgada pero que muchos sueñan y pocos se animan a tomar. Estefi, argentina que vive en Ibiza desde hace tres años, forma parte de ese grupo que apostó todo a empezar de cero.

Lo hizo junto a su marido, guiados únicamente por la idea y el impulso de cambiar radicalmente de vida. “Elegimos Ibiza mirando el mapa y dijimos: hay que empezar de cero, ¿por dónde arrancamos? Y fue así, sin conocer a nadie”, relata.

Estefi ha contado su historia en un vídeo publicado por Melina Moriatis (@melimoriatisfit) en TikTok, titulado ¿Cuánto ganan los latinos en Ibiza?, donde Estefi explica con naturalidad cómo es trabajar en la isla y cuánto se puede llegar a ganar durante la temporada alta.

Trabajo que aparece casi sin buscarlo

Aunque muchas personas llegan a destinos turísticos con currículums bajo el brazo, el caso de Estefi fue distinto. “No vinimos a buscar trabajo, el trabajo nos encontró”, explica. Todo surgió de manera inesperada a través de un contacto indirecto en Instagram. Un amigo de un conocido les presentó a un chico que tenía varios bares, y prácticamente de un día para otro ya estaban trabajando.

La experiencia laboral no fue lineal. En medio de su etapa en Ibiza, Estefi se trasladó un tiempo a Alicante, donde el salario era inferior. “Allí cobraba 1.800 euros y pagaba 600 de alquiler”, cuenta. Sin embargo, incluso con esa diferencia, asegura que su capacidad de ahorro en Ibiza terminó siendo mayor.

Cuánto se gana realmente en Ibiza

Uno de los datos que más interés genera del testimonio de Estefi es el sueldo. Según explica, el salario medio en temporada para trabajos de hostelería es considerablemente alto. “Promedio, lo que ganan acá entre 2.000 y 2.500 euros cualquier persona que trabaja en una barra, camarero… más o menos eso.”, afirma.

Eso sí, el dinero no llega sin esfuerzo. La temporada de verano en Ibiza es intensa: jornadas de hasta 12 horas, pocos o ningún día libre y un ritmo de trabajo muy exigente durante seis meses. “La mayoría de la gente que trabaja acá en verano no trabaja en invierno”, explica Estefi. El modelo es claro: seis meses a pleno rendimiento y otros seis meses para descansar, viajar o simplemente vivir con más tranquilidad.

Seis meses de trabajo, seis meses de vida

Para muchos trabajadores temporales, ese sacrificio tiene recompensa. Estefi lo resume así: “Con los seis meses que trabajás acá a full ––a tope–– en temporada, vivís otros seis meses dándote tus gustos y ahorrando”. Incluso asegura que puede ahorrar el doble de lo que ahorraba antes, algo que para muchos migrantes es clave a la hora de elegir destino.

Este sistema permite a muchas personas organizar su año de una forma distinta, priorizando experiencias, viajes o proyectos personales durante la mitad del tiempo. Además, Estefi destaca el estilo de vida en la isla. “Acá se vive como muy open mind”, explica. En Ibiza conviven personas de todas las edades y cuerpos, sin juicios ni miradas incómodas. “No importa si tenés celulitis, panza, lo que sea. Nadie te mira. Cada uno es la suya”.