La revista semanal más antigua de mundo habla así de lo que ha hecho Sánchez esta semana: a más de uno le va a fastidiar
La participación roza el 11% a las 11:00
La revista semanal más antigua de mundo habla así de lo que ha hecho Sánchez esta semana: a más de uno le va a fastidiar

'The Spectator' ha hablado de su última propuesta.

Sergio Coto
Pedro Sánchez riéndose, en un acto del PSOE en Aragón.Getty Images

La revista semanal más antigua del mundo en circulación, The Spectator, medio británico que vio la luz en julio de 1828, ha publicado un extenso análisis sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en España.

Se trata de una columna del periodista Mark Nayler en la que ha hablado de la medida y ha dejado bastante clara su opinión sobre la propuesta del líder del Ejecutivo español, siguiendo los pasos de otros países.

"El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, propone prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo el ejemplo de Australia el año pasado", ha iniciado.

"El anuncio del presidente español llega en un momento en que varios países europeos también intentan combatir los efectos nocivos de las redes sociales en los niños. Se espera que la prohibición francesa del uso de redes sociales por parte de menores de 15 años se convierta en ley a finales de este año", ha destacado.

Desde The Spectator han asegurado que la prohibición de Sánchez "forma parte de un paquete legislativo que incluye una propuesta para responsabilizar personalmente a los directivos de redes sociales por el contenido ilegal en sus sitios, así como nuevas medidas para rastrear la desinformación, el discurso de odio y la pornografía infantil".

"El presidente español también ha manifestado su disposición a colaborar con la Fiscalía para investigar TikTok, Instagram y Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk, por presunto contenido ilegal", han expuesto.

El choque con Musk

Respecto al choque que ha mantenido Sánchez con Elon Musk en redes sociales, la histórica revista semanal británica ha advertido que, en enero, el presidente del Gobierno español ya afirmó "los multimillonarios tecnológicos intentan 'derrocar la democracia' utilizando las redes sociales para 'dividir y manipular'".

Desde The Spectator consideran que Sánchez se equivocó "al atacar a Musk por difundir sus opiniones políticas en X". "Expresar apoyo a la derecha europea, incluso (susurrándolo) a la ultraderecha, no es un delito", ha expuesto.

"Tampoco lo es no ser un comentarista político astuto: las redes sociales quedarían repentinamente en silencio si se prohibiera a la gente decir estupideces", ha reiterado el periodista de la revista semanal británica en el artículo.

Sánchez, "en el lado correcto de esta batalla"

Pero lo que han resaltado es que el presidente del Gobierno español se encuentra "en el lado correcto de esta batalla". "Su prohibición de las redes sociales merece crédito por intentar mantener a los niños fuera de un espacio turbio y poco regulado, donde son propensos al acoso, el ciberacoso y el contenido explícito", han defendido.

Creen que las cosas buenas de las redes sociales también las hay en la sociedad, en sitios más seguros, y han expuesto que "dado que esta legislación se encuentra en sus primeras etapas, los problemas iniciales son inevitables".

"Muchas leyes son, en el mejor de los casos, ineficaces y, en el peor, perjudiciales; esta es, en el peor de los casos, ineficaz y, en el mejor de los casos, extremadamente beneficiosa", han añadido.

Aunque consideran que el alcance propuesto por Sánchez "da pie a una aplicación incorrecta", consideran que "la prohibición española de las redes sociales tendrá un impacto positivo en la sociedad". "El objetivo es la protección, no la represión", ha expuesto.

Sergio Coto
