Esta anciana arrasa en Tik Tok al recordar lo que más le sorprendió en su noche de bodas

La usuaria de TikTok @paolaggimenez13 está arrasando en la red social al difundir el vídeo en el que su abuela le relataba cómo fue su noche de bodas. La forma de contarlo y el propio contenido de la historia están haciendo que no dejen de acumular reproducciones.

"JAJAJAJAJAJA, dice que mi abuelo es el amor de su vida, pero que solo con casarse no era suficiente para verla 'en cueros'", ha descrito la joven en la publicación junto al vídeo de algo más de 90 segundos, que ha superado ya el millón y medio de visualizaciones.

La anciana ha recordado que la noche de bodas "fue lo peor" y que se encerró en la habitación con pestillo para que no pasara. "Él me decía que me iba a quitar el vestido y yo le contestaba que no me iba a quitar el vestido".

"Él me decía que me iba a ayudar a sacármelo y yo le contaba que ya me lo quitaba yo sola. Él justificaba que llevaba cremallera el vestido, pero yo ya decía que este a mí no me pillaba", ha bromeado.

Incluso ha terminado contando que se sorprendió al ver que los hombres tenían pelo: "Eso no lo sabía yo. Me quedé muerta cuando vi eso porque nadie había comentado nunca en la vida eso. Nunca me habían dicho que los hombres tenían pelo ahí abajo".