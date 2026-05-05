Indignación con el anuncio de venta de un piso en Leganés: "Los usufructuarios tienen salud delicada, podría acelerar la disponibilidad del inmueble"

Se nos ha ido de las mano es la nueva serie documental recién estrenada en RTVE del conocido periodista, investigador y youtuber Carles Tamayo. En su primer capítulo Tamayo y su equipo crean un fondo de inversión para adentrarse en el mundo de la inversión inmobiliaria y comparten su sorpresa por cómo el sector convierte en "activos" y "unidades", en mercancía en definitiva, a vecinas que ya han construido su vida bajo un mismo techo. Lo que se ha viralizado en redes este lunes es otro ejemplo más.

Usuarios de Bluesky llevan horas compartiendo indignados el anuncio de un piso en venta compartido en un famoso portal digital inmobiliario. No son pocos los expertos que consideran que la irrupción de estas grandes plataformas en línea son uno de los factores que explican, parcialmente, la actual crisis de vivienda. Hace décadas la búsqueda de piso se limitaba a levantar la cabeza para buscar carteles de se vende o se alquila en los balcones o a leer los anuncios clasificados de los periódicos.

El anuncio de la discordia da cuenta de un piso en venta en Leganés. Su precio es excepcionalmente barato: 95.000 euros. Pero leyendo la descripción se entiende el truco. "No admite financiación", que es otra forma de decir que es una oferta pensada fundamentalmente para inversores. Pero el anuncio en sí esconden más detalles, a cada cual más siniestro. Es una vivienda en nuda propiedad; es decir, puedes adquirir la propiedad, pero no su disfrute. Los usufructuarios dejarán de serlo cuando mueran.

"La situación actual de los usufructuarios (un hombre de 56 años y una mujer de 59 años), puede influir positivamente tu inversión: ambos tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble y no tienen descendencia. Actualmente se estima que propiedades similares oscilan entre los 240.000 euros y 270.000 euros; este piso representa así una excelente opción financiera", continúa la inmobiliaria oferente.

"Si se mueren pronto más ganas tú. Qué asco"

El anuncio con el que se sugiere una rentabilidad de entre el 150% y el 185% se detiene profusamente en la idea de que primero deben morir los usufructuarios, y precisamente sus diagnósticos ("escoliasis", "diálisis", "diabetes") incentiva la posibilidad de "acelerar la disponibilidad del inmueble". Ya no solo es que semejante texto lleve al límite la regulación europea de protección de datos: sobrepasa varios umbrales éticos para muchos internautas.

La vivienda en sí se ubica cerca de la Avenida Europa de Leganés y cuenta con tres dormitorios, un baño exterior y una cocina independiente. "Cuenta con calefacción individual y una encantadora terraza". También con dos usufructuarios, aunque no se sabe por cuánto tiempo.

Uno de ellos es el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo. Este edil experto en urbanismo ha puesto el grito en el cielo con el anuncio publicado en Idealista. "Nunca os pido nada, pero por favor, escribid a estos indeseables en Idealista que señalan como ventaja las enfermedades de los dueños de la nuda propiedad que anuncian. Si se mueren pronto más ganas tú. Qué asco", escribe. "Me da vergüenza compartir mundo con quien haya escrito esto".

Más ha llamado la atención la respuesta de la propia plataforma en la que se publicó semejante anuncio. "Hemos procedido a revisar el anuncio que nos indicas y en un principio no vemos nada que pueda ser discriminatorio o considerado de mal gusto para ningún usuario. No dudes en aportarnos más información al respecto y seguiremos haciendo las comprobaciones necesarias".

Aun con todo, algunos usuarios también han tratado de desgranar qué puede haber detrás del anuncio. Cabe la posibilidad de que los propios vendedores sean los aspirantes a usufructuarios, y hayan autorizado este mensaje que, sin embargo, está desatando una oleada de indignación en redes sociales. Un ejemplo que casa a la perfección con el título de la serie documental de Tamayo: se nos ha ido de las manos.

El párrafo de la discordia, finalmente eliminado

Tras la polémica suscitada en redes como X o Bluesky, el concejal Antonio Giraldo ha confirmado que el anuncio ha eliminado el párrafo que hacía alusión al estado de salud de los usufructuarios de la nuda propiedad en venta. Este ha sido sustituido por una frase muy somera: "Si te interesa una vivienda a buen precio pero no conoces bien la nuda propiedad llámanos y te lo explicamos de forma sencilla y sin compromiso".

"Han modificado el texto del anuncio, eliminando ese párrafo. Y ya está. Tremendo", ha criticado Giraldo, quien también ha recibido respuestas de otros usuarios en X que le compartían otros anuncios llamativos que se han visto estos años.

Uno de ellos por ejemplo ofrecía un estudio en Lavapiés con este párrafo: "Situado en el eje principal del barrio de Lavapiés, el nuevo bario cool de Madrid. Un cambio a mejor ha sido posible gracias al reemplazo de la población por personas con mayor poder adquisitivo, entre los que se encuentran profesionales liberales con fuertes intereses culturales".