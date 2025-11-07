Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Intenta comprar un iPhone 14 por 15 euros: la negociación más surrealista de la semana descubre el límite de la paciencia humana
Intenta comprar un iPhone 14 por 15 euros: la negociación más surrealista de la semana descubre el límite de la paciencia humana

Por probar que no quede.

Tuit de @Laiaadiiazz@Laiaadiiazz

Las redes sociales vuelven a regalarnos una joya de la interacción humana. Esta vez la protagonista es @Laiaadiazz, que ha compartido en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una conversación que ha hecho reír y desesperar a medio internet. 

"Yo creo q la gente no es real", ha escrito la tuitera junto a una captura que, efectivamente, da motivos para dudar de la inteligencia de algunos compradores de la famosa página de segunda mano Wallapop.

En la imagen se ve un anuncio de Wallapop en el que se vende "Caja iPhone 14" por 15 euros. Hasta ahí, todo normal. Pero el momento mágico llega cuando un posible comprador aparece en escena y pregunta: "Buenas, ¿está el móvil dentro? O namás es la caja".

La vendedora, entre incrédula y resignada, responde con una dosis de paciencia digna de premio: "¿Pero tú has leído el anuncio?".

El comprador asegura que sí, pero insiste: "Hay gente que lo tiene a 15 o 90". Y ahí, el internet colectivo estalla en carcajadas. Porque sí, según este misterioso interlocutor, hay iPhones regalados por ahí a precio de menú del día.

El tuit de Laia no tardó en volverse viral. En pocas horas acumuló miles de likes y comentarios de usuarios que compartían experiencias similares en plataformas de compraventa: desde quienes intentaron vender una silla y les pidieron "que la enviaran montada", hasta quienes ofrecían una planta y les preguntaban "si ya venía crecida".

Más allá del humor, el episodio resume perfectamente la fauna que habita en las apps de segunda mano: compradores que no leen, vendedores que pierden la fe en la humanidad y un algoritmo que, de alguna forma, siempre logra unirlos.

Mientras tanto, Laia parece haberse tomado la situación con humor, y su frase "yo creo q la gente no es real" se ha convertido en un lema que podría perfectamente imprimirse en una camiseta o, por qué no, venderse en Wallapop (solo la camiseta, no la caja).

