Irene Montero es cristalina ante la decisión de mantener a Israel en Eurovisión: "Da escalofríos"

Irene Montero insta a Sumar a que se integre en el PSOE ya que "apoya el rearme"

Se avecinan curvas en Eurovisión. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reaccionado como pocos a la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso musical, de mantener a Israel tras la 95ª Asamblea General. Esta decisión ha hecho que José Pablo López, presidente de RTVE, cumpliera su promesa y anunciara que España se retira del certamen.

Lo ha hecho a través de un tuit en la red social X que ha empezado a acumular cientos de 'me gusta' y miles de visitas en cuestión de minutos, sobre todo por lo contundente que ha sido tanto con la UER, con RTVE y, justo al final, con el actual Gobierno de España.

"Da escalofríos que Eurovisión haya decidido mantener a Israel en el concurso", ha comenzado expresando la eurodiputada. Para ella, RTVE manda un mensaje "poderosísimo" al retirarse del certamen: "Hay que seguir presionando hasta parar el genocidio".

Pide al Gobierno ser valiente

El mensaje final de Montero lo ha dedicado exclusivamente al Ejecutivo y su actual presidente, Pedro Sánchez, instándoles que "debe ser igual de valiente que RTVE y romper todas las relaciones con Israel".

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, también ha comentado la noticia durante su intervención en Malas Lenguas, programa vespertino de RTVE en el que han dado la última hora. Para Iglesias, la decisión de José Pablo López sacando a RTVE de Eurovisión ha sido una radical, "sin duda, y ha hecho muy bien, a veces hay que ser radical para ser decente y justo".

De hecho, ha mandado el mismo mensaje final que Irene Montero: "Ojalá lo fuera el Gobierno también y rompiera todas las relaciones con Israel".

El contundente mensaje del presidente de RTVE

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado que lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión "no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado".

"RTVE se retira de Eurovisión", anunció tajante a través de un tuit que ha acumulado más de 4.000 'me gusta' (y subiendo).