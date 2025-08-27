Irene Montero responde con una sola frase a la polémica surgida tras una foto suya desayunando 

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha sido muy irónica con su respuesta a la polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas horas después de que se difundiera una imagen suya desayunando.

La política de la formación morada está de vacaciones en las Islas Baleares y el político ultraderechista Alvise Pérez, eurodiputado y presidente de Se acabó la fiesta, publicó una imagen de ella tomando unas tostadas junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

"¿Sabéis por qué Irene Montero se gasta 15 euros en una tostada en el exclusivo Café francés de Mahón, que es lo que vale un menú del día completo en cualquier bar de trabajadores?", escribió Pérez.

El ultraderechista añadió lo siguiente autorespondiéndose: "Porque la sueltavioladores ya no puede ir a ningún lugar de gente currante sin que la insulten".

Su tuit ha sido muy criticado y muchos le han respondido que Montero puede gastar su dinero donde quiera sin tener que dar explicaciones. Además, la propia eurodiputada ha reaccionado con mucha contundencia: "¡Vaya! Y yo sin saber que solo podían desayunar los fachas".

En poco más de medio día que lleva en la red su respuesta, el tuit se ha hecho viral con más de 600.000 reproducciones y 15.000 me gusta. Además, ha sido muy aplaudido por los usuarios.