Trabaja como enfermera en Noruega y derriba "uno de los grandes mitos" de la sanidad de aquel país: "No es así, os lo puedo jurar" 

Kely, que trabaja como enfermera en una residencia de Noruega tras desempeñar esa misma función en España, ha derribado uno de los mitos que, a su juicio, existen en torno a la sanidad de ese país.

"Soy Kely, soy enfermera y actualmente trabajo en una residencia en Noruega y vengo a desmentir uno d elos grandes mitos que he escuchado siempre sobre la enfermería en Noruega: 'En Noruega las enfermeras no hacen nada'. ¿Perdón?", empieza planteando en un publicación en TikTok, donde es conocida como @Kelycony.

"Esto obviamente no es así y eso os lo puedo jurar y asegurar yo, pero depende mucho del sitio del sitio donde trabajes. Si trabajas en una residencia de larga estancia, es cierto que los turnos son súper tranquilos, no pasa nada más allá de lo común porque es un sitio donde hay abuelitos que van a estar allí hasta que partan con dios y normalmente los conoces, sabes su rutina y la rutina es sota, caballo, rey", matiza.

"No paro en todo el día"

Kely subraya que, en cualquier caso, "hay muchos otros sitios donde no es así": "Yo trabajo en una residencia de corta estancia. Os puedo asegurar yo, que he trabajado en urgencias en España, que aquí no paro en todo el día. Os lo juro, termino reventadísima".

"Creo que se debe a que están ahorrando por todas partes y eso al final influye en sanidad. Ha habido mucho recorte de personal y eso se nota muchísimo. Segundo, aquí el tipo de enfermería es muy diferente al que tenemos en España. Tiene aseos, duchas, ayudar con la comida, entonces aunque tengas menos pacientes que en España tienes que ayudarlos prácticamente en todo", señala.

Recortes en sanidad

La enfermera admite que también "influye mucho la burocracia": "Hay muchísima documentación, todo se tiene que quedar registrado, se tienen que seguir unos pasos, no podemos hacer las cosas como queramos. Está también el tema de las reuniones con médicos, familiares, enfermería domicilio, reuniones con fisioterapeutas... Esto hace que no paremos en todo el día".

"Hasta que no lo vives no puedes hablar de ello", insiste antes de profundizar en que han reducido el personal y ahora ella tiene 25 pacientes para ella sola.

"Vais a decir que eso no es nada, que en España hay muchos más. Yo lo sé porque he trabajado en España, pero tened en cuenta que es una enfemería totalmente diferente", repite.