Isaac Sánchez, el experto en oro más famoso de España, cuenta cuánto dinero gana y muchos no dan crédito

Cualquier persona que tenga redes sociales, sobre todo TikTok o Instagram, ha visto alguna vez un vídeo protagonizado por Isaac Sánchez, el dueño de Tu oro vale más, una empresa de compra y venta de oro y de joyas que se ha hecho un nombre en Madrid gracias a su labor en redes sociales.

El peculiar estilo de Sánchez para contarle a los clientes cómo es el proceso de analizar cuánto vale el oro y su forma de ser lo han convertido en una especie de 'meme' amable que todo el mundo quiere entrevistar e imitar.

En un podcast, este vendedor de oro ha contado cómo gana realmente dinero "si siempre pagas a la gente". "El oro al final es una divisa más y yo si tú me traes algo que vale 100, te pago 98, me quedo con 2 y tú con 98 y yo gano una pequeña comisión por cada transacción. Eso es como funciona la parte de comprar", ha explicado el experto.

En cuanto a la venta, ha contado que trabaja con la Sociedad Española de Metales Preciosos y son ellos los que fabrican lingotes. "Ellos, de todas las joyas que nosotros recogemos y mandamos a fundir, se funde, se extrae el oro y se fabrican los lingotes", ha contado.

"Una cosa es la chatarra, las joyas que se compran y se funden, y de ahí ellos fabrican. Al final, si de la compraventa de oro tengo márgenes pequeños en la venta de lingotes casi no existe, es mínimo. Pero todo es volumen", ha señalado antes de decir que sólo en ventas con lingotes ha ganado unos 300.000-400.000 euros.

"¿Que en la venta no tienes margen? ¿Pero por qué mientes? A día de hoy vendes a 670€ los 5 gramos en otra que no voy a decir nombre a 585€ comprobado hace 1 minuto. ¿La que vende a menos está poniendo dinero? Casi no existe dice...", le han dicho en uno de los comentarios al vídeo.