Acude al tasador con unas monedas heredadas de la abuela que usa para el póker y no se espera el precio: "Estoy temblando"

Guillermo Fernández jamás imaginó que una tarde cualquiera, motivado por la curiosidad y un video en TikTok, terminaría con casi un millón de pesos en el bolsillo. Lo que comenzó como una visita casual a la tienda "Tu Oro Vale Más", ubicada en Madrid, se convirtió en una historia viral que ha capturado la atención de miles de usuarios en redes sociales.

El joven acudió al tasador Isaac Sánchez con una pequeña bolsa que contenía 12 monedas heredadas de su abuela. "Las uso para jugar al póker con mis amigos", confesó entre risas, sin sospechar que esas piezas, que para él eran simples fichas de juego, eran en realidad centenarios mexicanos de 50 pesos, acuñados en oro de 21.6 kilates.

"Estoy temblando", exclamó Guillermo al conocer el valor real de su herencia. Cada moneda tenía un precio aproximado de entre 3.000 y 3.200 euros, lo que sumaba un total de 39.575 euros, equivalentes a más de 869.000 pesos mexicanos. El tasador explicó con detalle el proceso de valuación, desde el peso de cada moneda (37.5 gramos) hasta la cotización actual del oro, generando un momento de asombro genuino que quedó registrado en video.

La historia no solo sorprendió al protagonista, sino que también sirvió como recordatorio de la importancia de acudir a expertos confiables al momento de vender objetos de valor. Isaac Sánchez, conocido por su trato transparente y educativo en redes, aprovechó la ocasión para subrayar que "aquí no bromeamos" y que cada transacción se realiza con honestidad y precisión.

El video, publicado en la cuenta de TikTok @tuorovalemas, superó los tres millones de reproducciones y generó una ola de comentarios positivos. Guillermo, por su parte, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una herencia aparentemente modesta puede esconder un tesoro inesperado… incluso si se usa para apostar entre amigos.