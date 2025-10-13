Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Isabel, mira cómo cantan en catalán": el momentazo de Alizzz durante el concierto por la Hispanidad en Madrid
Trump pide que se indulte a Netanyahu en sus causas por corrupción. Sigue la cumbre sobre la paz en Gaza
"Isabel, mira cómo cantan en catalán": el momentazo de Alizzz durante el concierto por la Hispanidad en Madrid

Una Plaza España abarrotada cantando en catalán a pleno pulmón.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Alizzz durante una actuación.Europa Press via Getty Images

Las fiestas de la Hispanidad en Madrid dejaron muchas imágenes, teniendo como protagonistas los diversos conciertos que hubo en varias plazas del centro de la capital durante toda la semana. 

Y uno de los concierto más multitudinarios fue el que protagonizó el productor y cantante catalán Alizzz el sábado en la Plaza de España, la cual estaba completamente desbordada de gente.

Con un público entregado que cantó todas y cada una de las canciones, desde las más recientes hasta las más clásicas, tampoco fue menos con su conocido tema 'Que pasa nen', una canción en catalán que es una crítica a la burguesía catalana y a las supuestas élites culturales y una oda al barrio y a los orígenes humildes.

Y, durante su interpretación del tema, unos cuantos comentarios del cantante no han tardado en hacerse virales, además de provocar las risas, los aplausos y hasta una ovación colectiva de todo el público allí presente. 

El momento ha sido compartido por la usuaria @Natalia_Who, quien ha compartido un vídeo del momento a través de su cuenta en la red social X, junto a un comentario: "'Isabel, mira como cantan en catalán' ha dicho Alizzz antes de poner a toda Plaza España a cantar en su concierto por la Hispanidad".

Un comentario dirigido directamente a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que también mencionó después de la conocida frase del estribillo que dice: "Alcaldesa, por favor, ponme un monumento", a grito de "Ayusooooo".

Entre risas, después de eso el cantante catalán dejó claro que sabía perfectamente que el alcalde de Madrid es José Luis Martínez Almeida, y no Ayuso, un apunte que hizo estallar las risas entre los presentes, quienes no dejaban de cantar la canción a pleno pulmón.

Para muchos, la escena fue un recordatorio de que la música sigue siendo el idioma más universal de todos, capaz de unir a un público madrileño y catalán bajo el mismo estribillo, y de que la conciencia de clase no entiende de comunidades autónomas.

