La reacción de Felipe González sobre la imputación de Zapatero es tan breve como reveladora

Muchos esperaban la reacción de Felipe González sobre la noticia de la semana: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. El auto del juez José Luis Calama le califica como el "líder" de una supuesta "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

El expresidente del Gobierno ha sido preguntado al respecto primero en el programa vespertino de RTVE Malas Lenguas, donde ha sido muy breve, pero ha dejado un mensaje muy revelador: "Pienso no solo que Zapatero tiene legítimo derecho a la presunción de inocencia, sino también a defenderse, y no le tienen que estar jaleando todos los días para que salga a dar explicaciones".

"Ahora tiene que ocuparse, defenderse y explicar sobre todo qué son las cosas que dicen. Yo no me atrevo a creerlas, tengo muchas discrepancias políticas con él, pero eso no lo imagino", ha expresado. Además, también ha revelado que no ha hablado aún con él. Preguntado sobre si este caso puede suponer la caída de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, también ha sido cristalino: "No, no, no, no. Yo no soy quien decide quien se cae o no se cae".

"El juez es un juez de garantía"

El exdirector del Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, dijo que todavía tenía esperanza de que el actual presidente ganara otras elecciones. González fue tajante: "Iván Redondo solo acierta cuando se equivoca".

Poco después, comparecía ante los medios de comunicación y no ha querido decir mucho más de lo que ya había expresado en el programa de Jesús Cintora, pero finalmente ha añadido: "Creo que el juez de instrucción es un juez de garantía y lo está demostrando". Sobre el auto, lo ha calificado como "muy impresionante" y ha señalado que las medidas que está tomando son "muy medidas, muy medidas".

"La presunción de inocencia es indiscutible"

Ha insistido en que "creo que la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y además no me lo imagino en ese papel" y ha aclarado que, cuando señala que no coincide en las políticas que ha hecho, no se refiere a cuando ha ampliado libertades, sino a las políticas que ha llevado a cabo con el Gobierno actual "ni en las que hace con Venezuela".

Y ha rematado: "Eso no es un obstáculo para que tenga un sentimiento profundo de tristeza".