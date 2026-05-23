Gari Kaspárov: "Putin expandirá la guerra a Europa antes de que termine el año"

El presidente ruso Vladimir Putin durante una conferencia de prensa en el Kremlin tras la celebración del Día de la Victoria en la II Guerra Mundial.

La histórica lucha de Garry Kasparov contra las políticas del Kremlin no cesa. El cinco veces campeón mundial de ajedrez lleva una década exiliado en Estados Unidos, donde ha fundando Foro Rusia Libre, un organismo de oposición a Vladimir Putin. Ahora, ha lanzado una advertencia que no ha pasado desapercibida.

"La guerra en Ucrania es un cáncer. Y no se puede negociar con el cáncer. Hay que erradicarlo antes de que se propague. Putin podría extender su guerra a Europa este mismo año", asegura en unas declaraciones al diario Repubblica. "Bajo el mandato de Putin, Rusia permanecerá en un estado de guerra permanente".

Kasparov lo compara con montar en bicicleta: "Tienes que pedalear, de lo contrario te caes. Para un dictador como Putin, la guerra es la única forma que tiene para justificar su permanencia tras 26 años. "Los países bálticos saben bien que esta guerra solo puede extenderse. Es como un cáncer, y no se puede negociar con el cáncer; hay que erradicarlo", continúa.

Eso sí, el excampeón de ajedrez asegura que "el clima se está deteriorando". "Putin se había asegurado de que las principales ciudades, especialmente Moscú, no sufrieran las consecuencias de la guerra, y ahora los constantes ataques con drones ucranianos son un shock", explican. Él asegura que se necesitan "más ataques contra Ucrania" y "más fuerza en Europa".

"Lamentablemente, me temo que es cada vez es más probable que Putin extienda su guerra a Europa", insiste. "La UE tiene recursos, pero le falta voluntad política. El futuro de la propia idea de Europa está en juego", opina.

En un posible escenario en el que el ejercito ruso ataca a los países Bálticos, el experto asegura que "la fuerza militar combinada de los países bálticos, escandinavos y polacos es muy superior a la de Rusia". "La cuestión es si sus poblaciones están preparadas para soportar las repercusiones de una guerra si los drones rusos atacan, y si la OTAN está dispuesta a atacar el territorio de una potencia nuclear", anticipa.

Para que esto no ocurra, Kasparov cree que "Ucrania debe ganar y Rusia debe perder". Y para ello, propone empezar desde la opinión pública rusa: "Debemos crear las condiciones para que la opinión pública rusa reconozca que la guerra no puede continuar".