Jabois no necesita que se publique la biografía de Juan Carlos I para hacer una crítica que bien podría servir de epílogo

El periodista Manuel Jabois ha dedicado su firma de opinión en las ondas de la Cadena SER, en 'Hora 25', para dejar una crítica de una biografía de la que comienzan a conocerse muchos detalles y que será muy comentada. Se trata de la obra 'autobiográfica' del rey emérito Juan Carlos I, que se publicará a finales de año bajo el título de Reconciliación (en la editorial Planeta).

El también escritor ha dedicado 'La contra', su firma de opinión, a explicar los puntos que le han llamado la atención sobre una obra salida de la pluma de la escritora francovenezolana Laurence Debray. De hecho, su crítica empieza comentando la elección de Debray, cargada de ironía: "Me gusta mucho que su autobiografía en primera persona la escriba una mujer porque va en consonancia con su carrera llena de éxitos parecidos".

No se ha quedado ahí Jabois y ha pasado a reparar en la palabra escogida para encabezar dicha autobiografía: "Me gusta mucho el título, Reconciliación, pero no me gusta no saber a qué reconciliación se refiere y con quién. Si es con los españoles, abrimos sin ningún problema los juzgados y nos reconciliamos todos con él y con nuestra justicia".

Jabois: "Y aquí no estoy siendo tan irónico, pero..."

El periodista gallego tampoco ha escatimado en un ejercicio de crítica sobre cómo la prensa española ha pasado de puntillas sobre algunos asuntos espinosos de quien fue el anterior monarca español. "Me gusta que no entre en polémicas porque al fin y al cabo qué polémica hubo en su reinado, y de qué polémica informamos los periodistas", ha soltado Jabois con mucha retranca.

Todo ello para pasar a hablar de su hijo y del actual rey de España, Felipe VI. "Me gusta que en el libro presuma de su hijo y del papel que está haciendo, y aquí no estoy siendo tan irónico pero sí un poco", ha afirmado, advirtiendo de ese sarcasmo, "porque de un hijo que empieza de cero y llega a donde ha llegado Felipe VI cualquier padre estaría orgulloso".