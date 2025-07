Yolanda Díaz le da "un dato" a Alsina sobre lo que dirá de ella el PP y él no puede evitar sonreír

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pasado este miércoles por los estudios de 'Más de uno', Onda Cero, donde ha sido entrevistada por el periodista Carlos Alsina en una jornada clave de plena actualidad política. Esta mañana tendrá lugar la reunión en el seno de la coalición para abordar lo que Sumar considera como explicaciones insuficientes en todo lo que rodea al terremoto político causado por el 'caso Koldo' y la entrada en prisión del ex número 2 del PSOE y exsecretario de Organización Santos Cerdán.

Pero la entrevista de Díaz con Alsina también ha coincidido con otra importante novedad y que entronca directamente con la cartera que dirige la vicepresidenta segunda. Se trata de un nuevo dato récord en materia de desempleo. Según esta reciente EPA, el paro baja en 48.920 personas en junio, marcando su nivel más bajo en los últimos 17 años para este período. La Seguridad Social también gana 76.720 afiliados en el pasado mes y marca récord de 21,86 millones de ocupados.

A pesar de que Yolanda Díaz ha admitido que queda trabajo por hacer poniendo el foco en los parados de larga duración mayores de 52 años y la necesidad de seguir actuando para favorecer su reenganche al mercado laboral, la ministra de Trabajo no ha ocultado su satisfacción por los datos en general. Alsina, fiel a su mordaz e irónico estilo, le ha arrojado un guante a la vicepresidente a la hora de analizar esa bajada del paro en el territorio del Estado español.

Yolanda Díaz recoge el guante de Alsina y le roba una sonrisa

Apenas pasaban unos segundo desde el inicio de la entrevista, cuando Alsina le ha comentado a Díaz que "bueno, los datos del paro muy bien", a lo que ella ha contestado que sí antes de detallar que ha habido una especial bajada del paro juvenil, para después mostrar autocrítica respecto a los parados de larga duración y a los mayores de 52 años. Más tarde, el director de 'Más de uno' le ha planteado que "lo que he visto en los datos del paro del mes pasado es que las dos comunidades autónomas en las que más ha bajado, las dos están gobernadas por mayorías absolutas del PP, Madrid y Andalucía".

Acto seguido, Yolanda Díaz ha saltado al momento deslizando que "pues dirán que los datos están maquillados", antes de concretar que se dispone a dejar una "ironía, si me permiten". Así, la vicepresidenta segunda ha indicado que "baja el paro en todas las comunidades autónomas, excepto en Ceuta, en todas las comunidades autónomas" y ha aprovechado "para pedir respeto institucional, ¿no?".

"Probablemente hoy salgan dirigentes del PP..."

Díaz ha explicado que no considera que la reducción del paro se ciña única y estrictamente a la labor del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sino que se trata de un trabajo y un logro compartidos: "Porque yo creo que esto es un éxito del país, las políticas públicas están, creo, diseñadas bien, la reforma laboral y un montón de elementos más, como el salario mínimo... Lo saben bien los consejeros y consejeras, pero yo nunca hago partidismo ni lo voy a hacer". Y ha aprovechado para hacer un augurio sobre lo que cree que dirán hoy integrantes del Partido Popular.

"Probablemente hoy salgan dirigentes del PP, en España, cuestionando los datos y me acusarán de maquillar los datos. Y sus presidentes y presidentas de comunidad presumirán de los datos. Y yo creo que esta forma de hacer política, me lo van a permitir, no es correcta", ha sentenciado.