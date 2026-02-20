Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gladys, trabajadora del hogar ecuatoriana en España: "Haz cuenta de que es tu casa y te gustaría encontrarlo así de bonito"
Sociedad
Sociedad

Gladys, trabajadora del hogar ecuatoriana en España: "Haz cuenta de que es tu casa y te gustaría encontrarlo así de bonito"

​"Después de la aspiradora, paso un cepillito", afirma.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Una mujer, pasando el aspirador en una casa, en una imagen de archivo.
Una mujer, pasando el aspirador en una casa, en una imagen de archivo.Antonio Diaz / Getty

Al hablar de inmigración, se pronuncian palabras positivas como nuevas oportunidades laborales, dinero, un destino mejor donde progresar, pero también viene acompañada de otros términos negativos: soledad, lejanía con la familia, dureza, sacrificio, supervivencia y un largo etcétera. 

No obstante, sean cuales sean las circunstancias, es importante enfrentarlas de cara, con una sonrisa, procurando sacar un rendimiento y aprendizaje a los nuevos desafíos que pone la vida. Gladys ejemplifica muy bien esto último. Esta mujer llegó de Ecuador a España y actualmente ejerce como trabajadora del hogar

En una publicación en su cuenta de TikTok, se desmarca de sueldos y de quejas. Habla de su trabajo, sí, pero más del esfuerzo que pone en dejar todo perfecto: "Luego de pasar la aspiradora, cerciórate de los detalles, de dejar todo superbonito", comienza argumentando con una voz cálida y relajada que invita a hacerle caso. 

Cuidadosa y detallista 

"Haz cuenta de que es tu casa y de que te encantaría encontrar así de bonito, todo superorganizado", continúa diciendo, dejando ver su carácter detallista y cuidado en el trabajo, prestando atención al más mínimo detalle. 

"Después de la aspiradora, paso un cepillito y, enseguida, acomodo todos los flecos, porque cuando uno pasa la aspiradora y tiene flecos, queda todo desparramado", subraya mientras realiza esta labor en la alfombra de la casa en la que trabaja, de nuevo con ese tono maternalista que da ganas de abrazar. 

"Esos detallitos, es que no tardas ni cinco minutos, y te queda todo perfecto", concluye esta profesional de la limpieza con mayúsculas. 

Trabajadores del hogar en España 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2023, los extranjeros residentes en España representan el 42% de los trabajadores domésticos y el 37,4% de los peones agrarios, forestales y de la pesca. Asimismo, ocupan el 20,9% de los puestos en servicios de restauración. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Sociedad