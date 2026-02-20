Gladys, trabajadora del hogar ecuatoriana en España: "Haz cuenta de que es tu casa y te gustaría encontrarlo así de bonito"

Una mujer, pasando el aspirador en una casa, en una imagen de archivo.

Al hablar de inmigración, se pronuncian palabras positivas como nuevas oportunidades laborales, dinero, un destino mejor donde progresar, pero también viene acompañada de otros términos negativos: soledad, lejanía con la familia, dureza, sacrificio, supervivencia y un largo etcétera.

No obstante, sean cuales sean las circunstancias, es importante enfrentarlas de cara, con una sonrisa, procurando sacar un rendimiento y aprendizaje a los nuevos desafíos que pone la vida. Gladys ejemplifica muy bien esto último. Esta mujer llegó de Ecuador a España y actualmente ejerce como trabajadora del hogar.

En una publicación en su cuenta de TikTok, se desmarca de sueldos y de quejas. Habla de su trabajo, sí, pero más del esfuerzo que pone en dejar todo perfecto: "Luego de pasar la aspiradora, cerciórate de los detalles, de dejar todo superbonito", comienza argumentando con una voz cálida y relajada que invita a hacerle caso.

Cuidadosa y detallista

"Haz cuenta de que es tu casa y de que te encantaría encontrar así de bonito, todo superorganizado", continúa diciendo, dejando ver su carácter detallista y cuidado en el trabajo, prestando atención al más mínimo detalle.

"Después de la aspiradora, paso un cepillito y, enseguida, acomodo todos los flecos, porque cuando uno pasa la aspiradora y tiene flecos, queda todo desparramado", subraya mientras realiza esta labor en la alfombra de la casa en la que trabaja, de nuevo con ese tono maternalista que da ganas de abrazar.

"Esos detallitos, es que no tardas ni cinco minutos, y te queda todo perfecto", concluye esta profesional de la limpieza con mayúsculas.

Trabajadores del hogar en España

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2023, los extranjeros residentes en España representan el 42% de los trabajadores domésticos y el 37,4% de los peones agrarios, forestales y de la pesca. Asimismo, ocupan el 20,9% de los puestos en servicios de restauración.