Javier Aroca tiene claro lo que lleva haciendo hace tiempo Felipe González y no es cosa menor

En Malas Lenguas han hablado de las últimas declaraciones de Felipe González pidiendo, igual que Emiliano García-Page, elecciones anticipadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también del PSOE.

"Felipe lleva desde hace tiempo siendo el líder de la oposición a Pedro Sánchez", ha verbalizado el colaborador en el programa de Jesús Cintora en La2.

Ha añadido que esto "coincide con otras oposiciones" pero que cree que "la oposición de Felipe González es, más feroz, no solamente que la de Feijóo, incluso de la del juez Hurtado porque la cuña de la misma madera siempre hace mucho daño".

De Felipe González ha dicho, además, que es "un gran enemigo del PSOE, un gran enemigo, concertado con otros enemigos del PSOE, como es la derecha y la ultraderecha".

"Y lo peor de esto es que no se opone en los órganos del PSOE sino que se opone en platós y saraos. Me parece una deslealtad y una falta de tino que higiénicamente no me es soportable", ha zanjado.