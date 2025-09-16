Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Javier Aroca llama "terrorista de la palabra" a Ayuso por esta frase sobre La Vuelta
El analista político ha sido rotundo en 'Malas Lenguas' contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Álvaro Palazón
Ayuso y Aroca.GTRES / Cadena Ser

Javier Aroca ha arremetido con dureza contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta de sus palabras en esRadio contra lo ocurrido este domingo en La Vuelta, sobre todo a su llegada a Madrid. 

Afirmó Ayuso que Madrid parecía Sarajevo, algo que no ha gustado a Aroca, que ha dicho en TVE que "quien dice eso es una terrorista de la palabra". También dijo Ayuso que "en Madrid se persigue al judío" algo que Aroca consideró "falso, injusto e incendiario": "Es peligrosamente ignorante comparar Sarajevo con Madrid". 

"Los que hoy se cortan las venas porque se parara una vuelta ciclista en la capital del reino no han dicho ni pío cuando los judíos más extremistas se sientan en las carreteras e impiden que circulen las caravanas de camiones para llevarle comida a los niños y a las mujeres de Gaza", añadió. 

Álvaro Palazón
