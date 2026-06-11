Javier Aroca resume la visita de León XIV a España con una expresión que va a dar que hablar entre los creyentes

El periodista Javier Aroca ha repasado la visita del papa León XIV a España, deteniéndose en una cuestión que muchos han destacado tras ver la asistencia multitudinaria en Madrid y Barcelona a los principales eventos del viaje del pontífice.

"Sobre las virtudes de la visita apostólica del papa a España, añadiría su defensa insobornable de la paz y su posición en contra de la guerra, en contradicción con lo que está defendiendo tanto la extrema derecha como la derecha en España", ha afirmado en Hoy por hoy.

Una vez aclarado esto, ha puesto la lupa sobre lo que considera un fenómeno de "religión-espectáculo". Para Aroca, la sociedad está muy lejos de vivir "un proceso de conversión a la fe católica multitudinaria y de escala mundial".

Lo que está ocurriendo, según el periodista, lo que se ha vivido estos días con el papa en España "es tan espectáculo como Bad Bunny u otro cualquiera". Un espectáculo "muy bien atrezado", que para Aroca se ha ejemplificado con la visita de León XIV a la Sagrada Familia.

"Los pederastas van a ir al puto infierno"

Al hilo de esto, Aroca ha defendido que "los curas no se pisan la toga", y ha abordado la cuestión de los casos de abusos sexuales en la Iglesia. "En el fondo, los curas no consideran que la pederastia sea un delito, sino que es un pecado, y como es un pecado se confiesan entre ellos", ha opinado en la Cadena SER.

El periodista sevillano ha cerrado su intervención señalando que los curas acusados de pederastia "a lo mejor no entran en la cárcel porque el Estado es muy débil frente a la Iglesia".

A esto ha añadido que tampoco cree que ocurra por "la debilidad y por la sumisión de la sociedad civil a los poderes eclesiásticos", cerrando su intervención con una frase demoledora. "Todos los pederastas van a ir al puto infierno", ha sentenciado Aroca.