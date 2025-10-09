Javier Aroca sorprende al explicar por qué SÍ le daría el Nobel de la Paz a Donald Trump 

Nunca el premio Nobel de la Paz había tenido tanta importancia como este año. En las quinielas al prestigioso galardón se ha colado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, como ha contado el Financial Times, habría incluso presionado al jurado del premio para que se lo den.

Según el citado medio hay presiones que han despertado incluso insólitos temores en el ámbito de estos premios a nivel de que Noruega, país que los acoge, teme consecuencias geopolíticas por parte del gobierno de Trump.

El dirigente norteamericano se considera merecedor de este premio por su labor en la paz en Oriente Medio y el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas para detener el genocidio en Gaza.

En las tertulias se está debatiendo sobre la idoneidad de conceder este premio a alguien como Trump y Javier Aroca ha explicado en la SER, con Ángels Barceló, y para sorpresa de muchos, por qué quiere que se lo den.

"Por una parte lo que quiero es que se lo den, es que como no se lo den las consecuencias pueden ser temibles. Puede pillar este hombre un cabreo y sabe dios si este acuerdo con Israel y Hamas puede ser reversible si no le dan el premio, por lo tanto estoy atemorizado", ha empezado diciendo el tertuliano.

Pero claro, por otro lado, el galardonado precisamente es Trump, con todo lo que eso conlleva: "Al mismo tiempo, también quiero que no se lo den, porque si se lo dan él cree que desde el premio Nobel santifica la política que ha escenificado en Fox en esas entrevistas que hemos escuchado, donde va a decir 'fijaos si tengo razón que hasta el Nobel me han dado a mi política de aranceles, del ejercicio de la fuerza, de sobrevolar las instituciones internacionales y mearse en lo alto del derecho internacional y cualquier otra herramienta multilateral'".