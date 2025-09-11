Javier Aroca ve lo de Mariló Montero en 'La Revuelta' y la réplica que da desde TVE es de aúpa

Mucho se ha hablado de lo que Mariló Montero dijo durante su entrevista en La Revuelta del pasado martes, pero muy pocos han sido tan contundentes como el analista de Malas Lenguas, Javier Aroca.

Durante el programa de este miércoles, el colaborador del programa de Jesús Cintora ha reaccionado de forma contundente a lo que dijo la presentadora. "Debemos defender la libertad de expresión, la libertad periodística y la libertad ciudadana", dijo, en referencia a su malestar por cómo se están haciendo las cosas en TVE.

"El periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo", aseguró Mariló Montero el pasado martes.

Tras ver que la presentadora dijo que Sánchez había construido una "televisión pública unidireccional", Javier Aroca ha replicado de forma tajante. "Yo trabajo ahora mismo en esta televisión pública y digo lo que me da la santísima gana", ha señalado.

"También decía lo que me daba la santísima gana hace unos años, en otro programa de esta cadena, contigo (Jesús Cintora) pero con otra dirección y nos cerraron el programa. ¿De acuerdo? Al que lo quiera escuchar. No me parece relevante en el gran debate", ha sentenciado.

Broncano ya contestó en directo a Mariló Montero, tachando de "ridículo" lo que algunos dicen sobre la libertad y que no se puede decir nada y que, casualmente, lo suelen denunciar públicamente en programas de máxima audiencia.

"Yo escucho a mucha gente diciendo: es que ya no se puede decir nada. Es que todo el mundo tendría que tener libertad de decir lo que quiera y tal y lo están diciendo desde un programa de máxima audiencia en el que literalmente están diciendo lo que les sale de los cojones", aseguró, antes de que la gente del público de La Revuelta le aplaudiera.