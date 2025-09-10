Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Javier Ruiz responde implacable a lo que Mariló Montero dijo de TVE a Broncano: saca un dato DE-MO-LE-DOR
Javier Ruiz responde implacable a lo que Mariló Montero dijo de TVE a Broncano: saca un dato DE-MO-LE-DOR

Ha sido tajante. 

Álvaro Palazón
Javier Ruiz en MañanerosMañaneros

Javier Ruiz ha tratado en Mañaneros 360 la entrevista o charla que mantuvieron en la noche del martes en La Revuelta, su presentador David Broncano y Mariló Montero. 

"Esta es en mayúsculas la polémica", ha dicho Ruiz, que ha dicho que el cómico está haciendo "competencia desleal" por meterse en política y le ha aconsejado que no lo haga porque se reciben muchos palos. 

"Vamos a mostrarle a lo que es la paradoja de la mordaza. La paradoja de la censura. De quien dice 'no se puede hablar' y no se puede hablar en TVE pero habla y habla aquí en TVE. La de 'en otros tiempos vivíamos mejor'", ha defendido Ruiz. 

Para Javier Ruiz, Mariló Montero siguió la línea del PP de señalar a los trabajadores de TVE. 

"No es por ponernos técnicos, ya saben que aquí hay una manía del dato, pero si cuando Mariló hacía la mañana aquí promediaba un 7,1% y Silvia Intxaurrondo está promediando un 20%. Debe de ser cosa de la mordaza", ha dicho Ruiz. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón es redactor de virales, televisión y de deporte en 'ElHuffPost' y trabaja desde Madrid. Es Licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Puedes contactar con él en alvaro.palazon@huffpost.es